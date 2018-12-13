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ANKARA

Ankara'daki YHT kazasıyla ilgili 3 TCDD personeli gözaltına alındı

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin kılavuz lokomotifi ile kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

AA Yeni Şafak
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trene çarptı
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trene çarptı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz banliyö treniyle çarpıştı. Kaza sonucu iki vagon devrilerek, üst geçide çarptı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi öldü, 2'si ağır 47 kişi yaralandı. Kazayla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen YHT kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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