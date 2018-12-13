Türkiye Uzay Ajansı kurulduğu gün bir uzay profesörünü tren kazasında kaybetti

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesinde kılavuz lokomotife çarptı. Kazada 3'ü makinist olmak üzere 9 kişinin öldüğü, 47 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden birinin de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Berahitdin Albayrak olduğu açıklandı.

TÜBİTAK tarafından Konya Bilim Merkezi'nde yapılacak "Bilim Cafe" programına katılmak üzere Konya'ya giden Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, YHT tren kazasında vefat etti.

Üniversite vefat eden Albayrak ile ilgili taziye yayınladı. Taziyede, Tübitak tarafından Konya Bilim Merkezi'nde yapılacak "Bilim Cafe" programına katılmak üzere gelen hocamız YHT tren kazasında vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verildi.

Ankara Üniversitesi, Prof. Albayrak’ın hayatını kaybettiğini şu mesajla duyurdu:

Ankara Üniversitesi'nden Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Berahitdin Albayrak için mesaj.

Sabah saatlerinde Erdoğan imzasıyla Türkiye Uzay Ajansı kuruldu

Türkiye Uzay Ajansının kurulduğunu bildiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan 23 numaralı Kararnamede tüzel kişiliği haiz, idari ve mal özerkliğe sahip, özel bütçeli Türkiye Uzay Ajansının kurulduğu bildirildi.

Yayımlanan kararnameye göre, ajansın merkezi Ankara'da yer alacak. Özel bütçeye sahip olacak olan kurumun idari ve mali açıdan da özerk olacağı belirtildi.

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