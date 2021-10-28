Gündem Dizilerden etkilenip soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyorlar
EDİRNE

Dizilerden etkilenip soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyorlar

Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını değiştirmek için E-Devlet'e başvuruyorlar. Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal "Vatandaşlarımız ad veya soyadında bir yazım hatası, komik, ahlaka aykırı bir ismi varsa bunun değişmesi için başvurabiliyor. Dizi karakterlerinden etkilenip 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' soy isimlerini almak isteyenler çok oluyor" diyor.

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Haber Merkezi AA
Dizilerden etkilenip soyadlarını Alemdar ve Çakırbeyli yapmak istiyorlar
Polat Alemdar karakterinden etkilenen vatandaşlar soyadlarını değiştirmek istiyor.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, bazı vatandaşların e-Devlet üzerinden yaptıkları başvurularında dizi karakterlerinden etkilenip soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istediklerini belirterek, "Tabii bu da komisyon değerlendirmesinden sonra verilebiliyor." dedi.

Soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyorlar

Türkiye'de binlerce kişinin ad ve soyadını değiştirdiğini dile getiren Bal, "Yeni başlayan bir hizmetimiz daha var, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlarımız ad veya soyadında bir yazım hatası, komik, ahlaka aykırı bir ismi varsa bunun değişmesi için başvurabiliyor. Daha önce bunun için gelip dilekçe vermeleri gerekiyordu, şimdi e-Devlet'e açılan bir hizmetimiz, vatandaşlarımız müdürlüğe gelmeden e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Değerlendirilecek, komisyona sunulacak, eğer ki istedikleri talep uygunsa onlar bize gelmeden adlarını soyadlarını istedikleri gibi değiştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme yoluyla da isim değişikliği yapılabildiğini hatırlatan Bal, şu bilgileri verdi:

"Mahkeme yolu her zaman açık ancak 6 Aralık 2022'ye kadar vatandaşlarımız bu işlem için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine başvurabilirler. Bu uygulamayla mahkemelerin iş yükünü azalttık, maddi manevi kayıpların önüne geçtik. İsim değişikliğinde keyfi talepler de oluyor, örneğin adı Ali, Demir olsun diyor, bunu karşılamıyoruz. Dizi karakterlerinden etkilenip "Alemdar" ve "Çakırbeyli" soy isimlerini almak isteyenler çok oluyor. Tabii bu da komisyon değerlendirmesinden sonra verilebiliyor."

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