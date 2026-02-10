Yeni Şafak
DMM'den '10 lira değerinde madeni para olduğu' iddialarına yalanlama

DMM'den '10 lira değerinde madeni para olduğu' iddialarına yalanlama

19:4210/02/2026, Salı
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki
"10 lira değerinde madeni para olduğu"
iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 lira değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."



