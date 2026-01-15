Yeni Şafak
DMM'den '500 Bin Sosyal Konut Projesi' ile ilgili dolandırıcılık uyarısı: 'e-Devlet üzerinden başvuru' tezgahına dikkat

19:4115/01/2026, Perşembe
AA
DMM, "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvuru süresinin sona erdiğini hatırlattı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvuruların sona erdiğini belirterek e-Devlet üzerinden devam ettiği izlenimi verilerek sahte bağlantılarla dolandırıcılık girişimi yapıldığını kaydetti. Merkez, kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvuru süresinin devam ettiği yönündeki paylaşımların, dolandırıcılık amaçlı olduğu bildirildi.

"Devam bir başvuru süreci bulunmuyor"

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvuruların 19 Aralık 2025'te tamamlandığı hatırlatılarak, bu konuda devam eden bir başvuru sürecinin olmadığını belirtildi.

'e-Devlet üzerinden başvuru' tezgahına dikkat

Açıklamada, "Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.



