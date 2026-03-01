Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DMM'den 'Borsa İstanbul kapanıyor' iddialarına net yalanlama

DMM'den 'Borsa İstanbul kapanıyor' iddialarına net yalanlama

17:091/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Borsa İstanbul’la ilgili iddialara resmi yalanlama.
Borsa İstanbul’la ilgili iddialara resmi yalanlama.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan “Borsa İstanbul pazartesi günü işlemlere kapatılacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yetkili kurumlar nezdinde bu yönde alınmış ya da değerlendirme aşamasında herhangi bir karar bulunmadığı belirtilirken, paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan manipülasyon girişimi olduğu vurgulandı. Asılsız iddialarla ilgili yasal süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği'ne yönelik iddialarla ilgili, "Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır. Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir. Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.



#Borsa İstanbul
#İletişim Başkanlığı
#İşlem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara iftar vakti 1 Mart: Ankara'da akşam ezanı kaçta okunuyor? 2026 Ankara Ramazan İmsakiyesi