Doğu illerinde doğum oranı düştü: Riskli gebelere 'Misafir Anne' uygulaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Memişoğlu, yüksek riskli gebe izlem sistemiyle ilgili branşlarda randevu önceliği sağlandığını söyledi. 211 kamu sağlık tesisinin “anne dostu hastane” haline getirildiğini belirten Memişoğlu, son bir yılda 1 milyon 38 bin 484 anne adayının takip edildiğini bildirdi. Demografik değişime dikkat çeken Memişoğlu, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik uygulamaların güçlendirildiğini söyledi. Riskli gebeliklerin yakından takip edildiğini vurgulayan Memişoğlu, “Riskli hamileler 'Misafir Anne' uygulaması kapsamında sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor” dedi. Özellikle kırsalda yaşayan ve evine dönmesi sakıncalı görülen gebelerin hastanelerde misafir edilerek doğuma kadar güvenli koşullarda izlendiğini ifade etti. Bakan, uygulama kapsamında 7 bin 717 kadın sağlıklı doğum yaptığını belirtti.