Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, doğusunda yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün sabah saatlerinden sonra batıda, öğle saatlerinde ise doğuda etkisini kaybetmesi bekleniyor.