Doğum izni yasası yeni yılda Meclis'te

Uğur Duyan
20:0510/12/2025, Çarşamba
Doğum hızını artırmayı hedefleyen doğum izni düzenlemesi yeni yılda Meclis gündeminde.
Yeni yılda Meclis gündemine gelecek düzenleme, anne ve babalara tanınan doğum izni sürelerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda hazırlanan teklif, annelere verilen 16 haftalık iznin 24 haftaya, babalık izninin ise 5 günden 10 güne çıkarılmasını öngörüyor. Düşen doğum hızını yükseltmeyi amaçlayan düzenlemenin yılın ilk haftalarında hızla yasalaştırılması için çalışmalar hız kazandı.

Anne ve babalara verilecek olan doğum izni sürelerinin uzatılmasını içeren düzenleme yeni yılın ikinci haftası Meclis'te. Çocuğun üstün yararı ilkesi ile anne ve babalara verilecek olan doğum izni sürelerinin uzatılmasını içeren kanun teklifi için Meclis'te toplantı düzenlendi. AK Parti Grup katında yapılan toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin katıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantı sadece çocuklar ve sosyal medya ile sınırlı tutulmadı. Ebeveynlere doğum izni hakkı da ele alındı. Doğum izninin süresinin artırılması ve denetlenmesi, sosyal medyada internet kısıtlaması ve suça sürüklenen çocuklar konuları görüşüldü.

DOĞUM HIZINI ARTIRACAK

Teklifle, doğum izninin teşvik edilmesi için annelere verilen 16 haftalık iznin süresinin 24 haftaya çıkarılması, babalık izninin ise 5 günden 10 güne uzatılması sağlanacak. Düzenlemenin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderildiği öğrenildi. Aile Bakanlığı'nın da düşen doğum hızının artırılması için yeni yılın ilk haftalarında yasa teklifinin meclis gündemine alınıp hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için AK Parti Meclis Grubuyla temasa geçme kararı aldığı belirtildi. Kaynaklar, düzenlemenin sene başında gelecek olan torba teklifte yer alacağını, yetişmemesi halinde müstakil kanun teklifi olarak meclis gündemine alınması için çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti.



