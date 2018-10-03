Doktorunu vurdu

İstanbul Bahçelievler’de bir doktor, hastası tarafından silahla vuruldu. Üzücü olay, dün öğle saatlerinde Bahçelievler’de bulunan özel bir hastanede yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle mart ayından bu yana tedavi gören Serhan Tunçdemir, Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman’la olan randevusu için hastaneye geldi. Tunçdemir, henüz bilinmeyen bir nedenle doktoruyla odasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine odanın kapısını kilitleyen Tunçdemir, silahını çekerek Hacıosman’ı başından vurdu.

ZENGİNLERE KİN BESLİYORUM

Yaya olarak olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Suçunu itiraf eden zanlı ifadesinde, “Zenginlerin yaşamını görünce kin besliyorum, bu duygudan nasıl kurtarabilirim” dediğini doktorunun da, “İlaçlarını zamanında ve tam iç” diyerek dalga geçtiğini iddia ettiği için kendisini vurduğunu belirtti. Ağır yaralanan doktor ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam saatlerinde hastaneden açıklama geldi. Açıklamada “Ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir” denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlıkta şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır düzeyde cezalandırılmasını sağlayacak düzenlemeler en kısa zamanda hayata geçecektir” dedi.

Dr. Fikret Hacıosman

Akrabalarını rehin aldı

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüpheli Serhan Tunçdemir’in yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin ticari taksiyle Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir akrabasının evine gittiği belirlendi. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerini gören şüpheli, evdeki akrabalarını rehin aldı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müzakereci polislerin çabasıyla ikna edilen edilen Serhan Tunçdemir, suç aleti tabancayı attıktan sonra gözaltına alındı. Bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öğrenilen saldırgan, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.