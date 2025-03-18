Dokuz yaşındaki Berat'ın ölümüne neden olan sürücü: Çok hızlı değildim, frene basmadım

Kaza, 18 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi, Valide Emine Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Robin Berat Güner'e ehliyetsiz Y.D. yönetimindeki 55 AKM 422 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Güner, götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Y.D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan raporda birinci derecede asli kusurlu olduğu belirtilen Y.D. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Elbistan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Robin Berat Güner'in ailesi ve taraf avukatları katılırken, Y.D. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

‘Fren yapmadım'

Savunmasında suçlamaları kabul eden Y.D., çocuğun birden yola fırladığını belirterek beraatini talep etti. Y.D. “Tam kavşağa geldiğimde bir anda önüme sol taraftan çocuk fırladı. Kornaya bastım. Frenle kurtaramayacağımı anlayınca ve çocuğa zarar vermemek adına sağa manevra yaparak çocuğu geride bırakmak için tekrar gaza bastım ancak kurtaramadım. Araçta yanımda arkadaşım vardı. Panik olduğum için araçtan hiç inmeyerek olay yerinden uzaklaştık. Kazadan hemen önceki hızımı hatırlayamıyorum ancak çok hızlı olmadığımı belirtmek istiyorum. Olay esnasında hiç fren yapmadım” dedi.

Olay günü oğlunun ölümüne tanıklık eden Elif Güner ise Y.D.'nin söylediğinin aksine hiç korna sesi duymadığını söyledi. Y.D.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden Güner, “Oğlumla birlikte kazanın olduğu kavşağa geldiğimizde sağıma ve soluma baktım. Oğlum benden sadece bir adım önde gidiyordu. Bu esnada Y.D. araçla hızlı bir şekilde gelerek oğluma çarptı. Çarpma öncesinde herhangi bir korna sesi duymadım. Kazanın nasıl meydana geldiğini anlamadım” diye konuştu.