Dolandırıcılık çetesi çökertildi: Hesaplarında 1.4 milyar TL'lik para akışı tespit edildi

"Hesaplarında 1 milyar 398 milyon TL para akışı bulunan dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 41 şüpheli yakalandı. Aydın merkezli 8 ilde M.F.T.'nin elebaşılığını yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı. 38'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Organize suç örgütü tarafından 40 adet ev, 3 adet villa ile 9 adet arsanın dolandırıcılıktan elde edildiği ve MASAK raporuna istinaden organize suç örgütünün 1 milyar 398 milyon TL'lik para akışının bulunduğu tespit edildi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Aydın merkezli Ankara, Muğla, İzmir, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri vatandaşlarımızla iletişim kurdukları, vatandaşlarımızı, taşınmazlarını satmak için ikna ederek, sahte vekâletlerle piyasa değerinin altında sattıkları, ikna edemedikleri vatandaşlarımız adına ise sahte vekaletnameler düzenleyerek satış işlemini gerçekleştirdikleri tespit edildi"