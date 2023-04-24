Dönüş çilesi

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sebebiyle yollarda dönüş yoğunluğu oluştu. Tatili İstanbul dışında geçiren vatandaşların bayramın üçüncü günü eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit kesiminde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu Düzce mevkiinde başlayan yoğunluk bu gölgede yüzde 90’ı buldu. İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü’nde de dönüş hareketliliği yaşandı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan “kilit kavşak” Kırıkkale’de ise ciddi trafik yoğunluğu yaşandı. Bölgedeki araç kuyruğu yaklaşık 25 kilometreye kadar ulaştı.