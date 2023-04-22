Dönüşüm bedelinin yarısı devletten

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili yeni müjdeler açıkladı. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “İlk müjdemizin adı, kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyamızdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. İkinci müjdemiz, kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul’da kira yardım tutarını, 3 bin 500 lirada 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz.”

BÜYÜK DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLATIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “dün akşam verdiğimiz doğal gaz müjdemizden sonra İstanbul Gaziosmanpaşa’dan kentsel dönüşüm müjdemizi açıklıyoruz. Marmara depreminin ardından ülkemizdeki dayanıksız yapıların yenilenmesi konusunda milletimizin güçlü bir talebi ortaya çıkmıştı” dedi. Erdoğan, “Amacımız İstanbul’da her biri 500’er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmektir. Birincisi Avrupa Yakası’ndaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. İkincisi Asya Yakası’ndaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. Üçüncüsü, buralara taşıyacağımız nüfusla epeyce seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmektir. Böylece 1 buçuk milyon yeni konutla en az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Bina yoğunluğunu seyrelteceğimiz yerlerde, yeni yeşil alan, sosyal birimler toplanma alanları yapacak şehrin trafiğini de rahatlatacağız” ifadelerini kullandı.

BORÇLANAN VATANDAŞA DA KATKI

Temelini attıkları Esenler projesinin rezerv alanlarındaki 100 bin konutluk dönüşümün ilk adımı olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela, diyelim ki 100 metre” kare büyüklüğünde iki oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1 buçuk milyon maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 in lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Vatandaşımızın kendi koyacağı kısım ise borçlanacaksa ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. Örneğin bu vatandaşımız yüzde 0,79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10’u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle yüzde 10’u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek.”

0,74 FAİZLE KONUT KREDİSİ

Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de yine 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Kampanyayı, İstanbul’dan başlattıklarını ifade eden Erdoğan “İstanbul’da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız. Çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek” dedi. Erdoğan, ikinci müjdelerinin de kira yardımlarıyla ilgili olduğunu belirterek, “İstanbul’da kira yardım tutarını, 3 bin 500 lirada 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir” ifadelerini kullandı.

Sıkıntıları kökten çözeceğiz

Yarın (bugün) deprem bölgesinde inşa edilen ilk köy konutlarını teslim edeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Son günlerde birileri sürekli millet kuru soğan alamıyor, et alamıyor, siz yol açılış, gemi açılışı yapıyorsunuz diyor. Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir, onlar bugünün işi değil. Küresel sağlık krizlerinin bölgemizdeki savaşların ve bunların dünya ekonomisine etkilerinin elbette bize de yansımaları olabilir. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri en aza indirmenin gayreti içindeyiz. Bizim yaptığımız işlerin amacı bu sıkıntıları kökten çözmektir.” Erdoğan, “İlgili tüm kurumlarımıza bu konuda verdiğimiz çok açık talimat var. Vatandaşımızın ekmeğine göz dikenin, gözünün yaşına bakmayacaksınız” dedi.

ENFLASYON DA FAİZ GİBİ DÜŞECEK

Türkiye’nin önündeki tüm engelleri nasıl birer birer kaldırdılarsa, enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına alacaklarını, önümüzdeki yıl da tamamen çözeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece, faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Amerika’da faiz yükselebilir, Avrupa’da yükselebilir ama Türkiye’de faiz düşecek. Göreceksiniz, enflasyon da faizle beraber düşecek” şeklinde konuştu.











