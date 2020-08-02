Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti’nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır” dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’nce videokonferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.

BAYRAM SEVİNCİMİ ARTTIRDI

Partililerin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili “Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya’nın, 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması, bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Bu vesileyle, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum” dedi.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, “Tarihimize zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız” dedi. BiP'te paylaş

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BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Davayı ayakta tutma ve sürekli ileriye taşıma konusunda, teşkilata büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Erdoğan, partililere şöyle seslendi: “AK Parti teşkilatlarının her kademedeki temsilcileri sıfatıyla altına girdiği sorumluluğun bilincinde olan her bir arkadaşımın, gece gözünü uyku tutmaması gerekiyor. Kendini milletin üstünde gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, hizmete ve ülfete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olmaz. Şehrinde, gönül kapısını çalmadığı, davasını anlatmadığı, desteğini almadığı veya kalbini yumuşatmadığı tek bir kişi dahi kalmış olan teşkilat mensubumuz, kendini vazifesini hakkıyla yerine getirmiş sayamaz.”

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EN BİRİNCİ GÖREVİMİZ BUDUR

“Bizim en birinci görevimiz budur arkadaşlar. Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti’nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır. Diğer her şey bunun arkasından gelir. Milletimizin gönlünü kazanamamış, desteğini elde edememişsek, yaptığımız diğer işlerin ne önemi olabilir ki? Bir siyasi partinin söylemi, programı, projeleri ne kadar güzel olursa olsun, eğer bunları hayata geçirmek için iktidarda değilse, hepsi de kağıt üzerinde kalır.”





EN BÜYÜK ZAFERİMİZ

AK Parti’nin kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra iktidara geldiğini ve o günden beri hep iktidarda kalmayı sürdürdüklerini hatırlatan Erdoğan, demokraside ve ekonomide zaferlerinin üzerine sürekli yenilerini ekleyerek bugünlere geldiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En büyük zaferimiz de girdiğimiz her seçimde milletimizin çoğunluğunun gönlünü fethetme, desteğini alma başarısını göstermiş olmamızdır. Diğer icraatlarımızın hepsini de bu başarı üzerine bina ettik. Milletimiz bizim, sadece konuşan değil söylediğini, taahhüt ettiğini yerine getiren bir parti olduğumuzu bildiği için hep yanımızda duruyor” dedi.

Liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda bayramlaştı. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Tuzaklara asla düşmeyeceğiz

Erdoğan, son dönemde MHP ile birlikte kurdukları, ayrıca ilave destekler aldıkları Cumhur İttifakı’nın başarısının gerisinde de aynı anlayışın bulunduğuna değindi. Millete bu güveni vermeyen partilerin 18 yıldır ne yaparlarsa yapsınlar belirli seviyelerin üzerine çıkamadıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Ülkemizin ve halkımızın geleceğiyle ilgili kritik tartışmalara bakın. Hepsinde de biz milletimizin safında yer aldık. Karşımızdakiler, sırf bize olan husumetleri sebebiyle, sürekli bir yerden bir yere savrulup durdular. Niye biliyor musunuz? Çünkü nirengi noktaları yok. Öyle olduğu için de dün söylediklerinin bugün tersini ifade etmekte hiçbir beis görmüyorlar. Tek görevi AK Parti’ye ve şahsıma husumet olan bu siyaset tarzının etkilediği her bireyi büyük ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Söylenen her yalanı hakikatin gücüyle etkisiz hale getirecek, iftira ve fitne ateşini inşallah gönül seferberliğimizle söndüreceğiz. Ülkemize ve milletimize hiçbir faydası olmayan polemiklerle enerjimizi boşa harcatmayı, bizi mayınlı arazilere sokmayı amaçlayan tuzaklara da asla düşmeyeceğiz.”

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Şahlanışın miladı olacak

Salgın sürecinin el verdiği ölçüde ilçe kongrelerine en kısa sürede yeniden başlamayı, ardından ilçe kongrelerini gercekleştirmeyi planladıklarını anlatan Erdoğan, “Büyük kongremizi ise yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz” dedi. Tüm bu hususlarda en büyük güven ve destek kaynağının teşkilat mensupları olduğunu belirten Erdoğan, bugüne kadar girdiği her mücadelede karşılıksız yanında yer alan teşkilat mensuplarına güvendiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman söyledikleri “tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan” anlayışıyla yarınlara yürüyeceklerini belirterek, teşkilat mensupları aracılığıyla tüm vatandaşların bayramını kutladı.

İktidarımızın her anı mücadele ile geçti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: “Bizim inancımız, kendimiz için ne istiyorsak, diğer insanlar için de Rabb’imizden aynısını dilemeyi gerektirir. Hep birlikte hayatımız boyunca bu mücadeleyi verdik. Milletimizden hep bu mücadele için destek istedik. Partimizin 18 yıllık iktidarının her anı bu mücadeleyle geçti. AK Parti’yi var eden de, bugüne kadar ayakta tutan da, inşallah bundan sonra yaşatacak olan da, milletimize ve insanlığa bu hasbi mücadeleyi sürdüreceğini göstermesidir. Ne zaman partilerden bir parti haline dönüşür, kişisel ve zümrevi hesaplarımızı davamızın önüne çıkartırsak, işte o gün misyonumuzu kaybettik demektir. Ne zaman arkamızdaki dua ordusunun ‘amin’ nidaları kesilmeye başlarsa, işte o gün gittiğimiz yolu ve kendimizi sorgulamamız gereken vakitteyiz demektir. Ne zaman mazlumların ve mağdurların yönünün bize değil de başkalarına döndüğünü görürsek, işte o gün gerçekten hüsrandayız demektir. Rabb’im bizleri böyle bir akıbetten muhafaza eylesin diyorum.”