Dubai ateş altında

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), 10 ülkeye yüzlerce füze ve İHA ateşlerken en büyük nasibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aldı. Bağımsız kaynaklara göre BAE’nin başkenti Abu Dabi ve finans merkezi Dubai başta olmak üzere çeşitli noktaların 140’tan fazla füze ve 270’ten fazla dron isabet etti. Saldırılara maruz kalan en önemli noktalar arasında Dubai’nin simge yapılarından Burc el-Arab Kulesi ve Cebel Ali Limanı, BAE hava savunma sistemlerinin havada vurduğu bir drona ait parçaların Burc el-Arab’ın dış cephesine çarpması sonucunda kuleninin dış cephesinde yangın çıktı. Yetkililer ayrıca, Cebel Ali Limanı’nda da bir dron ve füze parçaların düşmesi sonucu yangın çıktığını aktardı. Dün öğleden sonra da Dubai kentinde hava savunma sistemi tarafından engellenen dron parçalarının düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.