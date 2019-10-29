Gündem Dublörlü dolandırıcılık çetesi Saki Amcayı dolandıramadı Bu yatırımlar için 60 sene çalıştım
İZMİR

Dublörlü dolandırıcılık çetesi Saki Amca’yı dolandıramadı: Bu yarımlar için 60 sene çalıştım

Dublörlü dolandırıcılık çetesi Saki Amca’yı dolandıramadı: Bu yatırımlar için 60 sene çalıştım

İzmir'de, Saki Çınardalı'na (84) benzeyen Z.K.'yi (72) dublör olarak kullanıp, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden ona ait kimlik çıkartan ve bu yolla Çınardalı'nın yaklaşık 10 milyon TL'lik mal varlığını azar azar satmaya çalışan dolandırıcılık şebekesinin üyeleri yakalandı. Çınardalı'na ait, yaklaşık 4 milyon TL'lik araziyi, 1 milyon 750 bin TL'ye satmaya kalkışan şüphelilerin, araziyi almak isteyen B.A.'nın durumdan şüphelenip, polise bildirmesiyle yakayı ele verdiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Çınardalı'nın yaklaşık 10 milyon TL'lik mal varlığını satmaya çalışan dolandırıcılık şebekesinin üyeleri yakalandı.
Çınardalı'nın yaklaşık 10 milyon TL'lik mal varlığını satmaya çalışan dolandırıcılık şebekesinin üyeleri yakalandı.

İzmir’de, bir dolandırıcılık şebekesinin, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra emekli olan, 3 çocuk babası Saki Çınardalı’na ait 10 milyon TL’lik mal varlığını satmak için yaptıkları şaşkınlık yarattı. Şüpheliler, Çınardalı’na tip olarak benzeyen Z.K.’yi dublör olarak kullandı.

Şüpheliler, Çınardalı’na tip olarak benzeyen Z.K.’yi dublör olarak kullandı.

1 milyon 750 bin TL’den satışa çıkardı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nden Z.K.'ye, Saki Çınardalı adına kimlik çıkarıldı. Z.K., çıkarılan kimlikle C.Ç.’ye vekalet verdi. Bu noktadan sonra dolandırıcılar, Saki Çınardalı’na ait daire, arazi ve araçları satmak için müşteri aramaya başladı.

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C.Ç., kendisini yeğeni olarak tanıttığı Çınardalı’na ait Çiçekliköy Mahallesi’nde bulunan 9,5 dönümlük araziyi, 1 milyon 750 bin TL’den satışa çıkardı ve satış ilanını internetten de yayınladı.

Saki Çınardalı, 17 yıl kamyon şoförlüğü, 10 yıl da hayvancılık yaptı.

Fiyatın düşüklüğünden şüphelendi

Araziyi almak için C.Ç. ile irtibata geçen B.A., fiyatın düşüklüğünden şüphelenince durumu Asayiş Büro Amirliği Yankesicilik ve Dolandırıclık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Z.K.’nin yasa dışı kimlik çıkardığı bilgisine ulaştı.

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Ekipler, şüphelileri bir süre takip edip, delilleri topladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Geçen hafta çarşamba günü yapılan operasyonla Z.K., C.Ç., H.Z.E. ve B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Ç. ve H.Z.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Z.K.’nin yasa dışı kimlik çıkardığı bilgisine ulaşıldı.

"Bu yatırımlar için 60 sene çalıştım"

17 yıl kamyon şoförlüğü, 10 yıl da hayvancılık yapan Saki Çınardalı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "60 sene bu yerleri alalım diye aç ve parasız gezdik. Izdırap çekerek kazandık. Benim malımı almak istediler. Dublörümü bulmuşlar. Başımın üstündeki yara izini unutmuşlar, bana hiç benzemiyordu. Bizim her şeyimiz helal, hiç kimse benim hakkımda paralarını vermediğimi, haklarını vermediğimi söyleyemez. Şükürler olsun, emniyetteki polisler çok yardımcı oldu."

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Çınardalı ailesi, emniyetteki polisler sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Saki Çınardalı’nın kızı Nazan Çınardalı ise, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Dublörün fotoğrafını görünce şok olduk, babamla uzaktan yakından alakası yok. Nüfus müdürlüğü nasıl böyle bir hataya düşer? Biz inanamadık, hala şoktayız. Menemen’den 1 Ağustos’ta babamın adına kimlik çıkarılmış. Şu an nüfus cüzdanı alırken parmak izi vesaire alıyorlar. Nasıl iyice irdelemeden, tanımadıkları birine nüfus cüzdanı verirler? Onu alınca, e-devletten de giriş yapmışlar, notere de gitmişler. Polisler bizi çok iyi yönlendirdi, onların sayesinde her şeyimizi kullandık. Babamın gerçek kimliğini çıkardık, yakalandılar. Sonuna kadar davacıyız, bir malı bu kadar basit bir şekilde ele geçiremezler. Babamın tüm çabalarını hiçe saydılar, durumun takipçisiyiz."
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