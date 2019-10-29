Dublörlü dolandırıcılık çetesi Saki Amca’yı dolandıramadı: Bu yatırımlar için 60 sene çalıştım

İzmir’de, bir dolandırıcılık şebekesinin, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra emekli olan, 3 çocuk babası Saki Çınardalı’na ait 10 milyon TL’lik mal varlığını satmak için yaptıkları şaşkınlık yarattı. Şüpheliler, Çınardalı’na tip olarak benzeyen Z.K.’yi dublör olarak kullandı.

Şüpheliler, Çınardalı’na tip olarak benzeyen Z.K.’yi dublör olarak kullandı.

1 milyon 750 bin TL’den satışa çıkardı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nden Z.K.'ye, Saki Çınardalı adına kimlik çıkarıldı. Z.K., çıkarılan kimlikle C.Ç.’ye vekalet verdi. Bu noktadan sonra dolandırıcılar, Saki Çınardalı’na ait daire, arazi ve araçları satmak için müşteri aramaya başladı.

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C.Ç., kendisini yeğeni olarak tanıttığı Çınardalı’na ait Çiçekliköy Mahallesi’nde bulunan 9,5 dönümlük araziyi, 1 milyon 750 bin TL’den satışa çıkardı ve satış ilanını internetten de yayınladı.

Saki Çınardalı, 17 yıl kamyon şoförlüğü, 10 yıl da hayvancılık yaptı.

Fiyatın düşüklüğünden şüphelendi

Araziyi almak için C.Ç. ile irtibata geçen B.A., fiyatın düşüklüğünden şüphelenince durumu Asayiş Büro Amirliği Yankesicilik ve Dolandırıclık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Z.K.’nin yasa dışı kimlik çıkardığı bilgisine ulaştı.

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Ekipler, şüphelileri bir süre takip edip, delilleri topladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Geçen hafta çarşamba günü yapılan operasyonla Z.K., C.Ç., H.Z.E. ve B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Ç. ve H.Z.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Z.K.’nin yasa dışı kimlik çıkardığı bilgisine ulaşıldı.

"Bu yatırımlar için 60 sene çalıştım"

17 yıl kamyon şoförlüğü, 10 yıl da hayvancılık yapan Saki Çınardalı, şu şekilde açıklamada bulundu:

"60 sene bu yerleri alalım diye aç ve parasız gezdik. Izdırap çekerek kazandık. Benim malımı almak istediler. Dublörümü bulmuşlar. Başımın üstündeki yara izini unutmuşlar, bana hiç benzemiyordu. Bizim her şeyimiz helal, hiç kimse benim hakkımda paralarını vermediğimi, haklarını vermediğimi söyleyemez. Şükürler olsun, emniyetteki polisler çok yardımcı oldu."

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Çınardalı ailesi, emniyetteki polisler sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Saki Çınardalı’nın kızı Nazan Çınardalı ise, şu şekilde açıklamada bulundu: