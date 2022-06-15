Gündem Düğününde terör örgütü propagandası yapan damat ve yakınları tutuklandı
İSTANBUL

Düğününde terör örgütü propagandası yapan damat ve yakınları tutuklandı

Esenyurt'ta düğününde terör örgütü PKK lehine slogan atıp örgüt propagandası yapan damat ve 9 yakını gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Düğününde terör örgütü propagandası yapan damat ve yakınları tutuklandı
Düğününde terör örgütü PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan bir düğünde terör örgütü PKK ele başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, düğünde terör örgütü lehine slogan atıp propaganda yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde damat Mesut K. ile 9 yakını polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 3 tanesinin 'terör örgütü üyeliği' suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

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