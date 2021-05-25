Gündem Duhokta nokta atışı
ANKARA

Duhok’ta nokta atışı

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’taki ortak operasyonunda Suriye’den silah ve mühimmat getiren PKK konvoyu, Duhok’ta nokta atışla vuruldu. 2’si üst düzey 4 terörist öldürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Duhok’ta nokta atışı ​
Vurulan araçlarla, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere silah taşıyorlardı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ortak operasyonuyla, Irak’ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü. Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki PKK/KCK’lı teröristlere Suriye’den mühimmat ve terörist aktarımı yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarla Suriye’deki sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşıp Irak’ın kuzeyine geçtikleri tespiti üzerine hava harekatı düzenlendi. Duhok kırsalında vurulan 2 araçta 2’si elebaşı PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada ise 2 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerle sıcak çatışma sağlandığını, jandarma komando timlerinin PKK’lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu’yu inceledi
OYNAT 00:59
Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu’yu inceledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisinde incelemelerde bulundu.

SINIRDA YAKALANDI

  • MİT PKK’nın üst düzey bir ismini de sağ yakaladı. PKK/PYD/YPG elebaşlarından M.A. yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. M.A.’nın, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi’ndeki TSK birliklerine yönelik terör saldırılarına katıldığı belirlendi. MİT tarafından Kilis Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen teröristin, 2015 yılında da İstanbul’da uzun namlulu silahlarla eylemlere katıldığı tespit edildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim
OYNAT 00:38
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Polonya'nın Türkiye'den satın alacağı 20 adet SİHA için sözleşmenin imzalandığı basın toplantısında konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, 'Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim' dedi.

Abone Ol Google News
Zorunlu inmişti tamir edildi

Zorunlu inmişti tamir edildi

Azerbaycan savaş helikopteri Giresun'dan ayrıldı.
Adım atacak yer kalmadı

Adım atacak yer kalmadı

​İstiklal Caddesi kısıtlamanın ardından yoğunluğun merkezi oldu.
Bakan Soylu suç örgütü lideri Pekerin FG plakalı aracını gösterdi: Gelecek cezasını çekecek FETÖye gönderdiği mesajlar var

​Bakan Süleyman Soylu'ya gündemdeki iddialar yöneltiliyor.

​Türkiye'nin 24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı.

​Türk dünyasının ortak medya ağının temeli Bakü'de atıldı.

​Türk İHA ve SİHA'ları Polonya'da görev yapacak.

​Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA.

Mevsim normallerinin 7 derece üzerine çıkacak.

​Beyoğlu'nda gizemli Afrikalı kadın merak konusu.
'Bu cadde Çin'i korkutuyor'

'Bu cadde Çin'i korkutuyor'

Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat yapıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.