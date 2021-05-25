Duhok’ta nokta atışı ​

Ekonomi

Selçuk Bayraktar'dan "Zor olan neydi" sorusuna yanıt: Kendimizi ispatlamak değil içimizden birilerine kabullendirmekti

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Polonya ile imzalanan insansız hava araçlarının satışına ilişkin anlaşma sonrası, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisine, "Zor olan neydi?" sorusunun sıkça sorulduğunu vurgulayan Bayraktar, "Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan." ifadelerini kullandı.