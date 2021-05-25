Duhok’ta nokta atışı ​

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ortak operasyonuyla, Irak’ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü. Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki PKK/KCK’lı teröristlere Suriye’den mühimmat ve terörist aktarımı yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarla Suriye’deki sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşıp Irak’ın kuzeyine geçtikleri tespiti üzerine hava harekatı düzenlendi. Duhok kırsalında vurulan 2 araçta 2’si elebaşı PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada ise 2 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerle sıcak çatışma sağlandığını, jandarma komando timlerinin PKK’lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
SINIRDA YAKALANDI
- MİT PKK’nın üst düzey bir ismini de sağ yakaladı. PKK/PYD/YPG elebaşlarından M.A. yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. M.A.’nın, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi’ndeki TSK birliklerine yönelik terör saldırılarına katıldığı belirlendi. MİT tarafından Kilis Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen teröristin, 2015 yılında da İstanbul’da uzun namlulu silahlarla eylemlere katıldığı tespit edildi.