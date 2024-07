Dün Srebrenitsa bugün Filistin

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü. Toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765'e yükseldi.

Bakan Tunç, Srebrenitsa soykırımının 29. yılı dolayısıyla Potoçari'deki akü fabrikasında düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan Tunç, soykırımın bir insanlık suçu olduğunu kaydetti. Tunç, soykırım yapanların insanların vicdanında mahkum olduğu gibi uluslararası mahkemelerde de nasıl mahkum olduklarını gördüklerini dile getirerek, "Bugün dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yapılmaya devam ediyor. Gazze'de üzülerek görüyoruz ki maalesef uluslararası kuruluşların soykırım yapılırken soykırımı önleyemediğini görüyoruz” şeklinde konuştu. Tunç, Türkiye olarak Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını her defasında ifade ettiklerini de kaydetti.

Avrupa’nın göbeğinde hiçbir müdahale olmadan göz göre göre yaşanan Srebrenitsa Soykırımı’nın acısı üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen halen taze. Soykırımın tanıkları yaşadıkları acı dolu günleri Yeni Şafak’a anlattı. Bugün Gazze’de yaşananların 29 yıl öncesinin tekrarı olduğunu ifade eden tanıklar, dünyanın yine olanları uzaktan izlediğini söylüyor. Soykırım sırasında 16 yaşında olan Sabina Nukic, "Gazze’de babasını kaybeden, ailesini kaybeden insanların hisleriyle her gün ağlıyor ve aklıma Srebrenitsa’da yaşadıklarımız geliyor, artık dünya bu soykırımların önüne geçsin. Seneler geçti ama soykırımlar bir türlü bitmedi" dedi.

Soykırım sırasında 12 yaşında olan Nermin Çamcıç (45), çok büyük acılar çektiklerini ve soykırımın her türlüsüne şahit olduklarını söyledi. Çamcıç “Gazze’de olup bitenlere baktığımızda Srebrenitsa'da yaşananların aynısı ve daha beteri şu an Gazze’de yaşanıyor. Öyle dehşet verici bir şey ki yaşanan katliamları, bombaları canlı yayınlarda izliyoruz ve tüm dünyanın uzaktan izlediğini görüyoruz. Srebrenitsa’daki onca acıya rağmen soykırımlar hala devam ediyor” diye konuştu. 51 yaşındaki Nesib Nukiç de Gazze’de yaşananların Srebrenitsa’da yaşananlarla aynı olduğunu kaydetti. Nukiç “Hepimiz utanmalıyız, gözümüzün önünde hala soykırım devam ediyor. Her Gazze videosu gördüğümde yaşadığım anlar aklıma geliyor” şeklinde konuştu.