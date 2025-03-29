Dünden beri haber alınamıyor: Çanakkale'de 16 yaşındaki lise öğrencisi kayıp

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K'dan dünden beri haber alınamaması üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. 20 saattir haber alınamayan Ayşegül K. için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.