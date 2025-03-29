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Dünden beri haber alınamıyor: Çanakkale'de 16 yaşındaki lise öğrencisi kayıp

Dünden beri haber alınamıyor: Çanakkale'de 16 yaşındaki lise öğrencisi kayıp

22:5429/03/2025, Cumartesi
G: 30/03/2025, Pazar
IHA
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Çanakkale'de 16 yaşındaki lise öğrencisinden haber alınamıyor.
Çanakkale'de 16 yaşındaki lise öğrencisinden haber alınamıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 20 saattir haber alınamayan lise öğrencisinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K'dan dünden beri haber alınamaması üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. 20 saattir haber alınamayan Ayşegül K. için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, Ayşegül K'nın arama kurtarma çalışmaları kapsamında evinin yakınları, okulunun çevresi ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.



#Çanakkale
#Kayıp
#Çocuk

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