Gündem Dünürlerine böyle kurşun yağdırmış O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL

Dünürlerine böyle kurşun yağdırmış: O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'nda çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan dünür kavgasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışma cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı

Haber Merkezi DHA
Dünürlerine böyle kurşun yağdırmış: O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
O anlar böyle kaydedildi.

Beyoğlu Örnektepe'de dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışma cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde taraflara arasında yaşanan tartışma ile Mürsel Ağrı'nın üç kişiyi silahla vurması görülüyor.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI


Örnektepe Mahallesi'nde eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Hacer Giray, dayısının evine sığındı. Hacer Giray'ı eve dönmeye ikna edemeyen kocası Enes Berk Giray, yanına babası Hulusi Giray ve amcasının oğlu Burak Giray'ı da alarak eşinin dayısı Mahmut Akçay'ın evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokakta Hacer Giray'ın yakınları ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacer Giray'ın kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay tabanca ile vuruldu. Bu sırada yaşananları duyarak olay yerine gelen Hacer Giray'ın babası Mürsel Ağrı, belinden çıkardığı tabancayla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'a ateş ederek kafalarından vurdu.
YAŞANAN TARTIŞMA VE CİNAYET ANI KAMERADA


Taraflar arasında yaşanan tartışma ve sonrasında Mürsel Ağrı'nın 3 kişiyi vurması cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tarafların tartışması ve araya girenlerin olayı yatıştırmaya çalışması görülüyor. Bu sırada Mürsel Ağrı cebinden çıkardığı silahla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray'ı ve damadının kuzeni Burak Giray'ı vuruyor. Yerde yatan üç kişinin daha sonra kafalarına ateş ediyor.

Dünürler arasındaki silahlı çatışmada ölü sayısı 4’e yükseldi
GÜNDEM
Dünürler arasındaki silahlı çatışmada ölü sayısı 4’e yükseldi
Abone Ol Google News
Esed Dera’da baskına uğradı

Esed Dera’da baskına uğradı

Yetmiş rejim askeri esir alındı.
Hukukla çözülmezmiş

Hukukla çözülmezmiş

​KHK'lıları yeniden yargılama teminatı veren CHP formülü de açıkladı.
Ormanları kim yakıyor

Ormanları kim yakıyor

​Türkiye'de son iki günde 13 şehirde toplam 50 orman yangını çıktı.
Afgan göçüne <br>karşı 3 önlem

Afgan göçüne
karşı 3 önlem

Sınırlardaki tedbirler güçlendiriliyor.
Said terör estiriyor

Said terör estiriyor

Tunus'ta darbeciler Başbakan'ı darp etmiş.
Yine ensar olalım

Yine ensar olalım

Son yüzyıllarda 'mültecilik-göç', büyük bir acıdan kaçışı simgeliyor.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Nöbette zafer halayı

Nöbette zafer halayı

​Dağları deldim evladımı aldım.
Böyle devam

Böyle devam

Bir günde 1 milyon 336 bin kişi aşı oldu.
Kapanma tehlikesi olmasın

Kapanma tehlikesi olmasın

​Aşılama dış ticarete hız kazandırır.
Buse Naz çeyrek finalde

Buse Naz çeyrek finalde

​Pazar günü Taylandlı rakibini yenerse madalyayı garantileyecek.
Alkışlarla uğurlandı

Alkışlarla uğurlandı

Sel ve heyelan felaketinde vatandaşın yanında olan Mehmetçik, takdir topladı.
Fidan bağışına davet etti

Fidan bağışına davet etti

​Osman Nuri Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı.
Devlet seferber oldu

Devlet seferber oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesindeki bakanlarla görüştü.

​Bakan Pakdemirli: 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyor.

Darbeci Sisi'nin mahkemeleri 24 İhvan mensubuna idam cezası verdi
Dünya

Darbeci Sisi'nin mahkemeleri 24 İhvan mensubuna idam cezası verdi

Mısır'da darbeci Sisi'nin mahkemelerinden yine idam kararı çıktı. İki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verildi.
ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi
Gündem

ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor. Yangını söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla tüm imkanlar seferber edilirken, provokatörler bir kez daha sahne aldı. Alevlere müdahale sırasında neden uçak kullanılmadığına ilişkin manipülasyon dolu paylaşım ve haberlere ilişkin Orman Fakülteliler Derneğinden (ORFAMDER) yapılan açıklamada, helikopter kullanımının öne çıkan nedenleri sıralandı. Buna göre, Türk Hava Kurumuna (THK) ait uçakların bir saatte yalnızca 8 ton su atabildiği vurgulanırken, helikopterlerin ise aynı sürede 20 ton su atabildiği ifade edildi. Ayrıca, THK uçaklarında ton başına maliyet 8 bin 900 lira olurken, helikopterlerde ise bu rakam bin 300 liraya düşüyor. İşte "Orman yangınlarına müdahalede neden helikopterler kullanılıyor" eleştirilerine ilişkin yapılan açıklamanın detayları...
Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli
Gündem

Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarının yandığını görünce telefonda konuştuğu kişiye feryat eden kadına yardım edeceklerini duyurdu. Aktaş yaptığı paylaşımda, "Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Yeter ki sizin canınız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.