Dünya çapında göç hareketliliği zirvede: 281 milyon göçmenin 50 milyonu çocuk

Toplumsal ve siyasi nedenlerin göç olaylarını tetiklediğini anlatan Ateş, şunları kaydetti: "Artan hareketlilikle birlikte dünyadaki uluslararası göçmenlerin sayısı da son yıllarda ciddi artış göstermekte. Bu artışın en temel sebepleri arasında, uluslararası çatışmalar ve iç savaşlar nedeniyle oluşan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar başta geliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada herhangi bir nedenle göç eden ya da göçmek zorunda bırakılan

281 milyon göçmen

bulunmaktadır. Bu sayının yaklaşık

50 milyonunu çocuk yaştaki