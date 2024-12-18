Dünya çapında göç hareketliliği zirvede: 281 milyon göçmenin 50 milyonu çocuk

Dünyadaki göç hareketliliği, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun seviyeye ulaştı.
Trakya Üniversitesi, Göç ve İnsan Hakları konulu bir panel düzenledi. Panelde konuşma yapan Doç. Dr. Hacer Ateş: "Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada herhangi bir nedenle göç eden ya da göçmek zorunda bırakılan 281 milyon göçmen bulunmaktadır. Bu sayının yaklaşık 50 milyonunu çocuk yaştaki göçmenler oluşturmaktadır" dedi.
Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Göç ve İnsan Hakları paneli düzenlendi. Merkez Müdürü Doç. Dr. Hacer Ateş, yaptığı konuşmada, göçmenlerin yaşadığı zorlukları vurgulamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 2000'den beri Uluslararası Göçmenler Günü'nün kutlandığını belirtti.
"2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun dönemini yaşıyor"
"2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun dönemini yaşıyor"
Tarih boyunca insanların savaş, işgal, soykırım, sürgün, işsizlik, doğal afet, kıtlık gibi birçok olayın ardından, yaşadıkları ülkelerden göçmek zorunda kaldığını ifade eden Ateş,
"Dünya çapında göç hareketliliği 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun dönemini yaşamaktadır."
dedi. Ateş, geçtiğimiz yıllarda milyonlarca insanın, ülkelerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle başka yerlere gitmek zorunda kaldığını vurguladı.
281 milyon göçmenin 50 milyonu çocuk
281 milyon göçmenin 50 milyonu çocuk
Toplumsal ve siyasi nedenlerin göç olaylarını tetiklediğini anlatan Ateş, şunları kaydetti: "Artan hareketlilikle birlikte dünyadaki uluslararası göçmenlerin sayısı da son yıllarda ciddi artış göstermekte. Bu artışın en temel sebepleri arasında, uluslararası çatışmalar ve iç savaşlar nedeniyle oluşan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar başta geliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada herhangi bir nedenle göç eden ya da göçmek zorunda bırakılan
281 milyon göçmen
bulunmaktadır. Bu sayının yaklaşık
50 milyonunu çocuk yaştaki
göçmenler oluşturmaktadır."
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