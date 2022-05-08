Dünya gençleri ‘daha adil dünya’ için İstanbul’da

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen 3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi İstanbul’da başladı. “Daha Adil Bir Dünya için Küresel Barışın Tesisi” teması ile düzenlenen zirveye İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 56 ülke ve Müslüman toplulukların yaşadığı bölgelerdeki lise seviyesindeki öğrenciler katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü nİbrahim Kalın da zirvede ngençlerle bir araya geldi.

224 ÖĞRENCİ KATILDI

Zirvede Türkiye’deki Arapça ve İngilizce hazırlık sınıfı bulunan Anadolu imam hatip liseleri, uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve özel okul öğrencilerinden toplam 224 delege, gündemindeki problemleri müzakere ediyor. Liseli gençler, dünyanın ve İslam coğrafyasının sorunlarına çözüm önerileri sunuyor. Kudüs Komitesi’nde “Filistin’de Baskı ve Zulmün Durdurulması İçin Gerekli Adımların Atılması", Enformasyon ve Kültürel İşler Daimî Komitesi’nde "Kültürel Yozlaşmaya Karşı İslam Kültürünün İhyası", Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı’nda “Gençleri Hayatın Her Alanında Güçlendirmek”, Çevre Bakanları Konferansı’nda ise “Sıfır Atık Vizyonu" başlıkları konuşuldu.

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TARTIŞMAK İÇİN BİR FIRSAT

Zirvenin açılışında konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, “Model OIC, uluslararası iş birliği, insan hakları, ekonomi, sosyal, kültür ve İİT Gençlik Stratejisi’nin tüm alanlarında fikir, bilgi, deneyim alışverişinde bulunabilmek ve ilgili konuları açıkça tartışabilmek için harika bir fırsat sunuyor. Burada Arapça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 3 dilde müzakereler yapılıyor.” dedi. Zirvede işsizlik, sağlık, fırsatlara sınırlı erişim, İslamofobi, aşırılık ve sosyal dışlanma gibi sorunları ele aldıklarını aktaran Ayhan, kritik sorunların çoğunu daha iyi ele almak için üye ülkelerle iş birliği yapmaya devam edeceklerini anlattı.

FARKINDALIK OLUŞACAK

Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Şaban Kurt da zirve ile katılımcı öğrencilerin yabancı dil hakimiyetlerini, İslam coğrafyasındaki sorunlara karşı farkındalıklarını ve diplomasi alanındaki yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Gelecek burada

Zirveye katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın salondaki katılımcı gençleri işaret ederek “Gelecek şimdiden burada.” dedi. Kalın, “Türkiye’den, Afrika’dan, Somali’den, Malezya’dan, Irak’tan veya Vietnam’dan olmanız önemli değil. Önemli olan sizin algınız. Sizin nerede köklü olduğunu düşündüğünüzdür. İnsanlığın ürettiği bütün kültürlerin size öğretecek ve gösterecek derin güzellikleri vardır. Yapay hiyerarşilerin karşıtıyız. Dünyanın bir tarafı kültürel olarak daha zengin diyemeyiz. Böyle bir Avrupa merkezli veya oryantalist bakış açısına karşıyız.” dedi. Kalın, konuşmasının devamında bölgesel sorunlar, ekonomik eşitsizlik, İslamofobi gibi konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da “Bütün uluslararası platformlarda Filistin davasının en önemli savunucusu Türkiye Cumhuriyeti’dir, Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan’dır. Böyle olmaya da devam edecektir.” diye konuştu.

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