Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yardımcısı El Caferi: Binlerce gemiyle Gazze'deki ablukayı kırabiliriz

Candan, İsrail’in saldırılarının sadece Gazze’deki Müslümanlara değil, tüm ümmete ve insanlığa karşı yapıldığını vurguladı.

İsrail’in sadece altyapıyı yıkmakla kalmadığını, insanların sığındığı çadırları ateşe verip en temel yaşam hakkı olan suyu dahi ellerinden aldığını söyleyen Candan, bunun tüm Müslümanlara ve insanlığa verilen bir gözdağı olduğunu ifade etti.