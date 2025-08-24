Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yardımcısı El Caferi: Binlerce gemiyle Gazze'deki ablukayı kırabiliriz

İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen “İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze” konulu uluslararası konferansı
İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen “İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze” konulu uluslararası konferansta konuşan Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Gazze’deki vahşeti “hayallerin ötesinde bir barbarlık” sözleriyle tanımladı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yardımcısı Dr. Salim Sakkaf El Caferi ise bir çağrıda bulunarak ‘Sadece bir gemi ile değil. Alimlerin olacağı binlerce gemiyle bu ablukayı kırabiliriz’ ifadelerini kullandı. Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi ve Bosna Hersek Zenica Üniversitesi’nden Prof. Dr. Safvet Haliloviç, konuşmasında ‘Aynı acıları Bosna da yaşadı. Büyük acılarla sınandılar. Filistinliler de tıpkı Bosnalılar gibi bu zulümden çıkacak ve kurtuluşa erecekler’ açıklamasında bulundu.
Candan, İsrail’in saldırılarının sadece Gazze’deki Müslümanlara değil, tüm ümmete ve insanlığa karşı yapıldığını vurguladı.
Candan, İsrail’in evleri, okulları ve hastaneleri yıktığını, kadın ve çocuk haklarını yok saydığını belirterek,
“Artık hiçbir insanın tahayyül edemeyeceği bir zulüm yaşanıyor. Uluslararası sözleşmelerin hiçbir hükmü kalmadığını gözler önüne seriyorlar”
dedi.
İsrail’in sadece altyapıyı yıkmakla kalmadığını, insanların sığındığı çadırları ateşe verip en temel yaşam hakkı olan suyu dahi ellerinden aldığını söyleyen Candan, bunun tüm Müslümanlara ve insanlığa verilen bir gözdağı olduğunu ifade etti.
"Siyonist çetenin mesajı açıktır: ‘Gazze’yi yok ettiğimiz gibi sizi de yok edebiliriz. Bize karşı çıkan herkesin akıbeti Gazze’dir’ diyorlar”
diyen Candan, İsrail’in korkuyu bir yönetim aracı olarak kullanmaya çalıştığını belirtti. Konuşmasında Müslümanlara ve vicdan sahibi tüm insanlara çağrı yapan Candan, “
Bu barbar yapıya, bu savaş makinelerine, bu hukuk tanımaz Siyonist çeteye karşı insanlık olarak ‘Dur’ demeliyiz. Bu zulmün önüne geçmek insanlığın ortak sorumluluğudur”
sözleriyle çağrısını yineledi.
"Binlerce gemiyle bu ablukayı kırabiliriz"
Dünya Müslüman Alimler Birliği
Başkanı Yardımcısı
Dr. Salim Sakkaf El Caferi
ise bir çağrıda bulunarak
‘Sadece bir gemi ile değil. Alimlerin olacağı binlerce gemiyle bu ablukayı kırabiliriz’
ifadelerini kullandı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi ve Bosna Hersek Zenica Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Safvet Haliloviç
, konuşmasında ‘Aynı acıları Bosna da yaşadı. Büyük acılarla sınandılar. Filistinliler de tıpkı Bosnalılar gibi bu zulümden çıkacak ve kurtuluşa erecekler’ açıklamasında bulundu.
Ürdünlü akademisyen, İslam dünyası araştırmacısı ve yazar
Nebil Muhammed
, Ayasofya’daki sonuç bildirgesine vurgu yaparak, ‘Kendi ülkemizdeki devlet liderlerine Gazze konusunda daha net kararlar alınması adına baskı yapılacak’ dedi.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen ‘Gazze Konferansı’ iki oturum şeklinde sürdürülüyor. Birinci oturumun bitiminde basın toplantısı düzenleyen katılımcılar toplu şekilde açıklamalarda bulundu. ‘Bu Netanyahu’ya çağrımızdır’ diyerek başlayan konuşmada
"Gazze meselesi sadece Filistinlilerin değil, her bir Müslümanın izzet meselesidir. Siyonist terör devletini uyarıyoruz. Netanyahu’ya sesleniyoruz. Gazze’de sergilediğiniz bu barbarlığın devamı ümmetin sabrını taşırmaktadır"
dedi.
