'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye ve sahibine 285 bin lira ceza

12:054/03/2026, Çarşamba
DHA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü B.A.’ya 3 ayrı ihlalden toplamda 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Ruhsat sahibine de 40 bin lira ceza kesilirken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi, Dörtçelik Caddesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında bir motosiklet sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Ekiplerce kısa sürede yakalanan sürücüye; ‘dur’ ikazına uymamaktan 200 bin lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 40 bin lira ve kırmızı ışık ihlalinden de 5 bin lira olmak üzere toplamda 245 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ruhsat sahibine ise sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira idari para cezası kesilip, motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedildi.


#Bursa
#trafik
#Motosiklet
