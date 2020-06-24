Dürümlü katliamı davasında tutuklu sanık Burhan Taş'ın cezası belli oldu Dürümlü katliamı davası tutuklu sanığı Burhan Taş 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi 24 Haziran 2020, 13:02 Son Güncelleme: 24 Haziran 2020, 14:10 AA