Düşme ve intihar kanaati yok

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturma kapsamında TÜBİTAK raporuna ilişkin gizlilik kararı bulunduğunu, söz konusu rapora kimsenin ulaşamayacağını belirtti.

GERÇEĞİ ANLATAN YOK

Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin süreçte en başından itibaren düşme veya intihar kanaatinde olmadıklarına dikkati çeken Öksüz, olayı şüpheli olarak değerlendirip araştırdıklarını dile getirdi. Başsavcı Öksüz, gözaltındaki kişilerin şu ana kadar konuşmadığını ve olayla ilgili gerçeği henüz anlatmadıklarını sözlerine ekledi.

Soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı. Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi. Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.

FRANSA YA DA GÜRCİSTAN'A KAÇACAKLARMIŞ

Öte yandan İstanbul’da kaldıkları evden valizlerle çıkan Gülter ile arkadaşı Ulu’nun Gürcistan ya da Fransa’ya kaçacağı iddia edildi. Şüphelilerin, havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR’ın dorsesinde Türkiye’den ayrılma planı yaptıkları öne sürüldü.







