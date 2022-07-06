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DÜZCE

Düzce'de sel felaketi. Dokuzuncu günde acı haber geldi

Düzce'nen Kaynaşlı ilçesinde selle mücadele çalışmaları sırasında suya kapılarak kaybolan Okan Bayrak’ın cansız bedenine kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

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Haber Merkezi İHA
Düzcede sel felaketi. Dokuzuncu günde acı haber geldi
Düzce'de selde kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı

Düzce’de meydana gelen Sel afetinde çalışma gerçekleştirdiği esnada suya kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak’ı arama çalışmaları devam ederken bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Düzce'de görev yapan iş makinesi operatörü Okan Bayrak, 28 Haziran'daki selde Kaynaşlı ilçesindeki köprünün çökmesi sonucu suya kapılmıştı.

Arama çalışmaları yaklaşık 400 kişilik ekiple devam ediyordu.

Su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulundu.

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca tarama yapan ekipler, Okan Bayrak'ın cenazesine kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ulaştı.

Melen Çayında, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta bulunan ceset, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

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