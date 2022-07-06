Düzce'de sel felaketi. Dokuzuncu günde acı haber geldi

Düzce’de meydana gelen Sel afetinde çalışma gerçekleştirdiği esnada suya kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak’ı arama çalışmaları devam ederken bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Düzce'de görev yapan iş makinesi operatörü Okan Bayrak, 28 Haziran'daki selde Kaynaşlı ilçesindeki köprünün çökmesi sonucu suya kapılmıştı.



Arama çalışmaları yaklaşık 400 kişilik ekiple devam ediyordu.

Su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulundu.

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca tarama yapan ekipler, Okan Bayrak'ın cenazesine kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ulaştı.

Melen Çayında, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta bulunan ceset, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.