Sınır kapıları açıldı, düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor: Şimdi Avrupa düşünsün

Edirne'nin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor.

Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

FOTOĞRAF 9 Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından, ülke genelinde mülteci hareketliliği yaşanmaya başlandı. İzmir’in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan’a gitmek için yola çıkacak. Yunanistan’a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan’a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi. İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

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Yunanistan'a botlarla geçecekler

İzmir'in Dikili ilçesinde toplanan 160 göçmen Yunanistan'a geçmek için sahillerde toplandı.

Suriye’nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, Türkiye’nin ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberini duyan göçmenler, Dikili sahiline geldi. Hareketli saatlerin yaşandığı Dikili’de sabahın erken saatlerinde sahillere gelen 160 göçmen, Yunanistan'a geçmek için toplanmaya başladı.

Lastik bot almak için kendi aralarında para toplayan göçmenler, satın aldıkları botların sahile gelmesinin ardından Yunanistan'a doğru yola koyulacak.

GÜNDEM Aydın Göç İdaresinde kalan mülteciler salındı

Aydın Göç İdaresinde kalan mülteciler salındı

Sınır kapılarının açılacağı iddiasının ardından Aydın’da bulunan mülteciler Avrupa’ya geçmek için Göç İdaresi’nden ayrıldı. Otobüslerle giden göçmenler, sevinçlerini kameralara el sallayarak gösterdi.

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa’ya geçmek için Göç İdaresi’nden ayrıldı. Aydın Göç İdaresinde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın’dan yola çıktı.

GÜNDEM Kapılar açıldı, mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı

Ayvalık'a mülteci akını

İdlib saldırısının ardından, Türkiye’nin göçmenlere ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler, rejim güçlerinin İdlib’de Mehmetçiğe yaptığı alçak saldırının ardından, Türkiye içindeki ve İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine Ayvacık sahillerine gelmeye başladı.

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Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.

AA Muğla'da düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri görüldü.

Muğla'da düzensiz göçmen hareketliliği arttı

Geceden itibaren Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahil bölgesine geldi.

Özellikle Bodrum'a yakınlığıyla bilinen adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Bazı düzensiz göçmenlerin limanlarda bekledikleri görüldü.

FOTOĞRAF 60 Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü. Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberinlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı. Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi. Kapıların açıldığını duyan göçmenler sınıra akın etmeye başladı Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı. İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısının sürekli arttığı görüldü.

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İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı söylentileri üzerine, Türkiye’de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen birçok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı.

Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan’a gideceklerini belirtti. Al Abbah gideceği yönü ise, “Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya” diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne’den Avrupa’ya gideceğini söyledi.