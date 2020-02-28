Sınır kapıları açıldı, düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor: Şimdi Avrupa düşünsün

Edirne'nin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.
- Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor.
Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.
Yunanistan'a botlarla geçecekler
İzmir'in Dikili ilçesinde toplanan 160 göçmen Yunanistan'a geçmek için sahillerde toplandı.
Suriye’nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, Türkiye’nin ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberini duyan göçmenler, Dikili sahiline geldi. Hareketli saatlerin yaşandığı Dikili’de sabahın erken saatlerinde sahillere gelen 160 göçmen, Yunanistan'a geçmek için toplanmaya başladı.
Lastik bot almak için kendi aralarında para toplayan göçmenler, satın aldıkları botların sahile gelmesinin ardından Yunanistan'a doğru yola koyulacak.
Aydın Göç İdaresinde kalan mülteciler salındı
Sınır kapılarının açılacağı iddiasının ardından Aydın’da bulunan mülteciler Avrupa’ya geçmek için Göç İdaresi’nden ayrıldı. Otobüslerle giden göçmenler, sevinçlerini kameralara el sallayarak gösterdi.
Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa’ya geçmek için Göç İdaresi’nden ayrıldı. Aydın Göç İdaresinde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın’dan yola çıktı.
Ayvalık'a mülteci akını
İdlib saldırısının ardından, Türkiye’nin göçmenlere ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler, rejim güçlerinin İdlib’de Mehmetçiğe yaptığı alçak saldırının ardından, Türkiye içindeki ve İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine Ayvacık sahillerine gelmeye başladı.
Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.
Muğla'da düzensiz göçmen hareketliliği arttı
Geceden itibaren Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahil bölgesine geldi.
Özellikle Bodrum'a yakınlığıyla bilinen adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü.
Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Bazı düzensiz göçmenlerin limanlarda bekledikleri görüldü.
İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu
Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı söylentileri üzerine, Türkiye’de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.
Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen birçok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı.
Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan’a gideceklerini belirtti. Al Abbah gideceği yönü ise, “Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya” diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne’den Avrupa’ya gideceğini söyledi.