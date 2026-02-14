Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖSYM, internet sitesinden Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2026/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin
"sonuc.osym.gov.tr"
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
#Elektronik Yabancı Dil Sınavı
#Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
#ÖSYM