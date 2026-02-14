Yeni Şafak
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

18:5614/02/2026, Cumartesi
AA
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖSYM, internet sitesinden Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2026/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin
"sonuc.osym.gov.tr"
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.


