Edirne’de Miraç Kandili dolayısıyla Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Cami başta olmak üzere kent genelindeki birçok camilerde vatandaşlar ibadet için bir araya geldi. Eski Cami’de gerçekleştirilen kandil programında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.