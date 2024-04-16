Edirne'de down sendromlu gencin parası ve telefonunu gasbeden zanlı yakalandı

İstanbul’da altın alım satımı yapan N.D.’den 1,5 milyon avro gasp eden şüpheliler kaçamadı. Parayla birlikte birkaç kez araç değiştirip ortadan kaybolan gaspçıların izine Muğla Datça’da ulaşıldı. Palamutbükü’ndeki kamp alanında gizlenen gaspçılar kıskıvrak yakalandı.