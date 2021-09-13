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EĞİTİM EDİRNE

Öğrencilerine ayakkabı alabilmek için inşaatlarda amelelik yapıyor

Edirne’de Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, dezavantajlı öğrencilerine ayakkabı alabilmek için hafta sonları inşaatlarda amelelik yapıyor.

Haber Merkezi İHA
Edirnede okul müdüründen örnek davranış: Öğrencilerine ayakkabı alabilmek için amelelik yapıyor
Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç

Edirne’de yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç bazı öğrencilerin ayakkabılarının yırtık olduğunu fark etti. Bunun üzerine harekete geçen Çekiç, hafta sonu inşaatlarda amelelik yapmaya başladı.

ÖĞRENCİLERE AYAKKABI ALABİLMEK İÇİN

Dezavantajlı öğrencilerin çok olduğunu ve Mithatpaşa İlkokulu’nda müdürlük yaptığını dile getiren Ertan Çekiç, yüz yüze eğitimin başlamasıyla bazı öğrencilerin ayakkabılarının eski olduğunu fark ettiğini ve öğrencilerine ayakkabı alabilmek için inşaatlarda yevmiyeli amelelik yaptığını söyledi.

Öğrencilerine örnek oldu
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Öğrencilerine örnek oldu
Kas erimesi nedeniyle 12 yaşından beri kollarını ve ayaklarını kullanamamasına rağmen dereceyle bitirdiği üniversite eğitiminin ardından Almanca öğretmeni olarak atanan Gamze Kılıç, meslektaşları ve öğrencileri için rol model olmayı başardı.

Çekiç, “Öğrencilerimin fırsat eşitliğinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için ne yapabilirim diye düşündüm. Ben Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan bir inşaatın ustalarıyla görüşerek, onların da desteğiyle bu kararı aldım. Ben amelelik, onlar da ustalık yaparak, ihtiyacı olan öğrencilerime destek olacağız. Ben bugünkü yevmiyemi, ustalar ise kendi yevmiyelerini okulumuzun öğrencilerine ayakkabı ihtiyacı olarak sağlayacağız. Edirne’de gerçekten eğitime destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bir kişi ile iki öğrencinin ayakkabı ihtiyacı karşılanacak, biz 10 kişiyiz. Böyle olunca 20 öğrencinin ayakkabı ihtiyacını bugünkü çalışmamızla karşılamış oluyoruz” dedi.

"EĞİTİME KATKIDA BULUNMAK İÇİN DESTEK VERİYORUZ"

İnşaat sahibi Nurettin Ertek ise, eğitim için katkıda bulundukları için sevindiklerini belirterek, “Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan hocamız geldi ve bizimle çalışmak istedi. Durumu olmayan öğrencilerine ayakkabı alabilmek için inşaatımızda amelelik yapıyor. Biz de eğitime katkıda bulunmak için desteklerimizi veriyoruz” şeklinde konuştu.

"BÖYLE ÖĞRETMENLERİMİZİ GÖRMEK GURURLANDIRDI"

Gururlandıklarını belirten inşaat işçisi Sadık Alpdeyin, “Gururlandık yani. Böyle öğretmenleri bu zamanda görmek gerçekten gurur verici ve kendisini tebrik ettik. Biz de kendisine destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün insanlara bu şekilde yardım çağrısında bulunuyoruz. Her şey eğitim için, her şey çocuklar için” ifadelerini kullandı.

Ayça öğretmenden örnek davranış: Öğrencisini sıcak yuvaya kavuşturdu
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Ayça öğretmenden örnek davranış: Öğrencisini sıcak yuvaya kavuşturdu
Kayseri'de öğretmenlik yapan Ayça Burcu Ökmen, bir gün okula beslenme çantası olmadan gelen 3. sınıf öğrencisi Necati Özden'i fark etti. Öğrencisinin evini ziyaret eden Ayça Öğretmen, gördüğü manzara karşısında kendini gelemedi. Engelli bir anne babaya sahip olan minik Necati'nin yaşadığı ev çok kötü koşullara sahipti. Ayça öğretmenin başlattığı yardım kampanyası ile Necati ve ailesi sıcak bir yuvaya kavuştu.


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