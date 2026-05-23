Edirne'de panelvan park halindeki 5 araca çarptı: İki kişi yaralandı

Edirne’de kontrolden çıkan panelvanın park halindeki 5 araca çarpması sonucu sürücü ile araçtaki yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kıyık Caddesi'nde, Y.D'nin kullandığı 22 AFH 354 plakalı panelvan, park halindeki araçlara çarparak durabildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, park halindeki 5 araçta hasar oluştu.