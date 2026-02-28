Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne’de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne’de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı

00:1428/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken polis tarafından yakalanan beşi FETÖ/PDY şüphelisi altı kişi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ’dan, Keşan yönüne giden K.K. yönetimindeki taksiyi durdurdu.

Takside yapılan aramada ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.B., N.E.E., S.G., A.U. ve M.S.E. ile sürücü K.K., gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., N.E.E., S.G., A.U., M.S.E. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.




#Edirne
#FETÖ
#Yurt dışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi