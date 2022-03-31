Edirne'deki katliamın nedeni soygun mu? Cinayetle ilgili 6 kişi gözaltında

Evlerinde katledilen aile toprağa verildi. Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyü'nde, yaşadıkları evde silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunan Mehmet Güner (76), oğlu Mehmet (55) ve eşi Filiz Güner (47) ile çiftin oğlu Anıl Güner’in (26) cenazeleri, ön otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

Elmalı Köyü Camii'ne getirilen cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Ailenin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Korkunç katliamın aydınlatılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2’sinin Elmalı Köyü'nden, 2’sinin ise çevre köylerden olduğu öğrenildi. İddiaya göre, Güner ailesinin evine altınları çalmak için giren şüpheliler, kendilerine engel olmaya çalışan aile fertlerini tek tek öldürdü. Henüz evdeki altınları alıp almadıkları öğrenilemeyen şüpheliler, kaçarken jandarmanın takibi sonucu Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin, cinayetlerin ardından üzerlerindeki kanları temizleyip, ellerini de yıkadıkları öğrenildi.

Mehmet Güner

HEP PARASINI ANLATIRDI

Köylülerin anlattıkları da soygun şüphesini artırıyor. Cinayeti eve giren hırsızların işlemiş olabileceği belirtiliyor. Gizem Tunçer, “Neden nasıl olduğunu bilmiyoruz. ‘Evde altın var’ diye Anıl etrafta söylemiş ama gerçekten var mıydı, bilmiyoruz. Evin önünde traktör, arabası, motosikleti her şeyi duruyor, hiçbirine dokunmamışlar. Ama ev, üst ve alt katlar her yer talan edilmiş” dedi. Anıl Güner’i son gören köydeki kahvehanenin sahibi Tuncay Keser de “Anıl sürekli parasının olduğunu anlatıyordu. Euro ve dolarlarının olduğunu, yüklü altın yaptığını söylüyordu” diye konuştu.

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Anıl Güner

4 kişiye 10 mermi

Şüphelilerin eve girdiklerinde kendilerine engel olmaya çalışan Anıl Güner ile boğuştukları belirlendi. Arbede sırasında yüzü bıçakla kesilen Anıl Güner’in 6 el ateş edilerek öldürüldüğü saptandı. Baba Mehmet Güner’le anne Filiz Güner’in başına tek el ateş edilerek, dede Mehmet Güner’in de sırtından 2 mermiyle vurulup öldürüldüğü açıklandı.

Kamera katilleri çekti mi?

Evde bulunan av tüfeği ile tabancanın cinayette kullanılan silahlar olmadığı, ikisinin de Anıl Güner’e ait olduğu öğrenildi. Caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerası da incelemeye alındı. Kameranın katil zanlılarını kaydedip kaydetmediği araştırılıyor.