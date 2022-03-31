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EDİRNE

Edirne'deki katliamın nedeni soygun mu? Cinayetle ilgili 6 kişi gözaltında

Edirne’nin Elmalı Köyü'nde katledilen 4 kişilik aile toprağa verildi. Cinayetlerle ilgili 6 kişi gözaltında. Şüphelilerden 2’si Elmalı Köyü'nden. Köylüler, maktuller arasında bulunan Anıl Güner’in (26) herkese para ve altınlarından bahsettiğini anlattı. Evin didik didik aranmış olması da katliamın soygun için yapıldığı şüphesini artırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Edirnedeki katliamın nedeni soygun mu? Cinayetle ilgili 6 kişi gözaltında
Edirne’de katledilen aile toprağa verildi.

Evlerinde katledilen aile toprağa verildi. Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyü'nde, yaşadıkları evde silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunan Mehmet Güner (76), oğlu Mehmet (55) ve eşi Filiz Güner (47) ile çiftin oğlu Anıl Güner’in (26) cenazeleri, ön otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

Elmalı Köyü Camii'ne getirilen cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Ailenin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Korkunç katliamın aydınlatılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

  • Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2’sinin Elmalı Köyü'nden, 2’sinin ise çevre köylerden olduğu öğrenildi. İddiaya göre, Güner ailesinin evine altınları çalmak için giren şüpheliler, kendilerine engel olmaya çalışan aile fertlerini tek tek öldürdü. Henüz evdeki altınları alıp almadıkları öğrenilemeyen şüpheliler, kaçarken jandarmanın takibi sonucu Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin, cinayetlerin ardından üzerlerindeki kanları temizleyip, ellerini de yıkadıkları öğrenildi.

Mehmet Güner
Mehmet Güner

HEP PARASINI ANLATIRDI

Köylülerin anlattıkları da soygun şüphesini artırıyor. Cinayeti eve giren hırsızların işlemiş olabileceği belirtiliyor. Gizem Tunçer, “Neden nasıl olduğunu bilmiyoruz. ‘Evde altın var’ diye Anıl etrafta söylemiş ama gerçekten var mıydı, bilmiyoruz. Evin önünde traktör, arabası, motosikleti her şeyi duruyor, hiçbirine dokunmamışlar. Ama ev, üst ve alt katlar her yer talan edilmiş” dedi. Anıl Güner’i son gören köydeki kahvehanenin sahibi Tuncay Keser de “Anıl sürekli parasının olduğunu anlatıyordu. Euro ve dolarlarının olduğunu, yüklü altın yaptığını söylüyordu” diye konuştu.

Anıl Güner
Anıl Güner

4 kişiye 10 mermi

  • Şüphelilerin eve girdiklerinde kendilerine engel olmaya çalışan Anıl Güner ile boğuştukları belirlendi. Arbede sırasında yüzü bıçakla kesilen Anıl Güner’in 6 el ateş edilerek öldürüldüğü saptandı. Baba Mehmet Güner’le anne Filiz Güner’in başına tek el ateş edilerek, dede Mehmet Güner’in de sırtından 2 mermiyle vurulup öldürüldüğü açıklandı.

Kamera katilleri çekti mi?

Evde bulunan av tüfeği ile tabancanın cinayette kullanılan silahlar olmadığı, ikisinin de Anıl Güner’e ait olduğu öğrenildi. Caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerası da incelemeye alındı. Kameranın katil zanlılarını kaydedip kaydetmediği araştırılıyor.

​Edirne'deki aile katliamının detayları belli oldu: Hepsi başından vurulmuş
FOTOĞRAF 21
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Edirne'nin Elmalı köyünde, aynı aileden dede Mehmet Güner (76) ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55) ve eşi Filiz Güner (47) ile çiftin çocukları Anıl Güner'in (26) cansız bedenleri evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu.
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Cansız bedenler, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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SÜT GÖTÜRMEYİNCE MERAK ETTİLER<br><br>Ailenin cansız bedenlerinin ise sabah süt alamaya gelen kişinin bulduğu belirtildi.
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Kooperatiften her sabah süt toplamaya gelen görevliler, Güner ailesini süt getirmediğini fark edince telefonla aradı.
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TORUNUN CESEDİ KAPI ÖNÜNDE BULUNDU<br><br>Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.
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Hemen eve gelen köylüler, Anıl Güner'in cesedinin yanı sıra müstakil evde 3 kişinin daha cansız bedenlerini bulunca jandarmaya bildirdi.
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BAŞLARINA ATEŞ EDİLMİŞ<br><br>Anıl Güner'in, dün akşam köy kahvesinde arkadaşlarıyla oturup, sohbet ettiği ve saat 24.00 sıralarında eve döndüğü öğrenildi.
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Yapılan ilk incelemede, 4 kişinin başlarına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
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CAMLARI KIRILAN EVDE ARBEDE YAŞANMIŞ<br><br>Evde kırık camların da bulunduğunu söyleyen köylüler, arbede yaşanmış olabileceğini dile getirdi.
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Jandarma ekipleri de bazı köylüleri bilgilerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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\"1 MİLYON LİRALIK ALTIN ALDIM\" DEMİŞ<br><br>Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı.
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Anıl Güner'in çevresine, \"1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım\" dediği belirtildi.
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Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl Güner'e ait olduğu kaydedildi.
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Öte yandan ailenin yakınları üzüntü yaşadı.
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​Edirne'deki aile katliamının detayları belli oldu: Hepsi başından vurulmuş
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde, aynı aileden dört kişinin cansız bedeni bulundu. Dede, oğlu, gelini ve torunundan oluşan ailenin tamamının başlarından vurulduğu belirlendi.


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