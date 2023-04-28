|
Reklam
Reklam
Gündem

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 8 terör örgütü mensubu gözaltına alındı. Zanlılardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de terör örgütü PKK üyeliğinden arandığı belirlendi.

10:03 . 28/04/2023 Cuma
AA
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgüt üyesi yakalandı.

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgüt üyesi yakalandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 8 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birliklerince iki haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 terör örgütü mensubu yakalandı.


Zanlılardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de terör örgütü PKK üyeliğinden arandığı belirlendi.


Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.




#Edirne
#Yunanistan
#PKK
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.