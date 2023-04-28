Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü üyesi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birliklerince iki haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 terör örgütü mensubu yakalandı.