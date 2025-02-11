Ehliyet yenilemede yeni uygulama

Cezaevinde bulunan bir hükümlü, sürücü belgesini yenileyemediği için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Ancak şahsen başvuru zorunluluğu nedeniyle hükümlünün başvurusu reddedildi.





Başvurusu reddedilen hükümlü, şahsen başvuru zorunluluğu nedeniyle işlemin gerçekleşmediğini ve yetkili kurumlar arasındaki prosedürel engellerin çözülmesini talep etti.





Söz konusu başvurunun incelemeye alınmasının ardından mahkumların, sürücü belgelerini yenileyebilmeleri için yeni bir uygulama devreye alındı.









Mobil nüfus müdürlükleri devreye giriyor





Cezaevinle tutuklu bulunan mahkumun eski tip ehliyetini yenilebilmek adına yaptığı başvuru sonucunda, mahkumların eski tip ehliyetlerini cezai yaptırımlara maruz kalmadan yenileyebilmeleri için ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdi.





Yapılan girişimler sonucunda ise, mahkumların eski tip sürücü belgelerini yenileyebilmeleri için mobil nüfus müdürlükleri uygulaması devreye alındı.





Bu kapsamda, ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumlar için mobil nüfus müdürlüğü ekipleri görevlendirilecek ve bu ekipler, cezaevlerine giderek "mahkum kabul birimleri" aracılığıyla ehliyet yenileme işlemlerini gerçekleştirecek.





Böylece mahkumların şahsen nüfus müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmadan işlemleri tamamlanabilecek. Yetkililer, devreye alınan bu yeni uygulamanın mahkumların anayasal haklarının korunması açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgularken, ilerleyen süreçte uygulamanın yaygınlaştırılması hedefleniyor.











