Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 4 yaralı Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 4 yaralı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Yol kenarındaki üst geçit merdivenlerine çarpan otomobil, takla atarak şarampole uçtu. Kazada, sürücü ve araçtaki 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2019, 00:10 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019, 00:20 DHA