Denetimlerde, bir bakkalda son kullanma tarihi geçmiş 65 çeşit 1004 ürün toplandı ve imha edilmek üzere el konuldu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ürünlerin imha edilmek üzere el konulduğunu belirterek, "İlçe halkının sağlığı için denetimlere devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da ihbarda bulunsunlar. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.