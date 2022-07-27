Ekrem İmamoğlu İBB'nin dağıttığı test kitaplarında fotoğrafı olduğu halde inkar etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU'NDAN BURS YALANI

İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, İBB'nin AK Parti döneminde öğrencilere burs vermediğini öne sürdü. 'Önceden bunlar yoktu' diyerek verilen bursları yok sayan ve CHP'nin AK Parti'nin verdiği bursları engellemek için Danıştay'a başvurduğunu unutan İmamoğlu, "75 bin öğrenciye 4500 TL karşılıksız burs veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİTAPLARDA FOTOĞRAFIM YOK"

İmamoğlu, konuşmasının devamında liseye ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere 100 bine yakın test kitabı dağıttıklarını söyledi. İBB Başkanı, Fatih Altaylı'nın "Test kitaplarınıza fotoğrafınızı koydunuz mu?" sorusuna ise "Hayır, koymadık işte" yanıtını verdi. Ancak İBB tarafından dağıtılan test kitaplarında Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu net bir şekilde görüldü.

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