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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu İBB'nin dağıttığı test kitaplarında fotoğrafı olduğu halde inkar etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında yalan üstüne yalan söyledi. İBB'nin AK Parti döneminde öğrencilere burs vermediğini öne süren İmamoğlu, uygulamanın CHP döneminde başladığını iddia etti. İmamoğlu, "İBB tarafından öğrencilere dağıtılan test kitaplarında fotoğrafınız var mı?" sorusunu, "Hayır, koymadık işte" diye yanıtladı. Ancak İBB tarafından dağıtılan test kitaplarında Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu net bir şekilde görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu İBBnin dağıttığı test kitaplarında fotoğrafı olduğu halde inkar etti
İBB'nin öğrencilere dağıttığı test kitabı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU'NDAN BURS YALANI

İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, İBB'nin AK Parti döneminde öğrencilere burs vermediğini öne sürdü. 'Önceden bunlar yoktu' diyerek verilen bursları yok sayan ve CHP'nin AK Parti'nin verdiği bursları engellemek için Danıştay'a başvurduğunu unutan İmamoğlu, "75 bin öğrenciye 4500 TL karşılıksız burs veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİTAPLARDA FOTOĞRAFIM YOK"

İmamoğlu, konuşmasının devamında liseye ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere 100 bine yakın test kitabı dağıttıklarını söyledi. İBB Başkanı, Fatih Altaylı'nın "Test kitaplarınıza fotoğrafınızı koydunuz mu?" sorusuna ise "Hayır, koymadık işte" yanıtını verdi. Ancak İBB tarafından dağıtılan test kitaplarında Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu net bir şekilde görüldü.

İmamoğlu’nun 'test kitabında resmim yok' yalanı
OYNAT 00:17
İmamoğlu’nun 'test kitabında resmim yok' yalanı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında 'İBB'nin test kitaplarına fotoğrafınızı koydunuz mu?' sorusuna 'Bunları milletin gözüne sokmuyoruz' diyerek 'Hayır' yanıtını verdi. İBB TV'nin paylaştığı videoda dahi İmamoğlu'nun fotoğrafının test kitabına basılı olduğu açıkça görülüyor.


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