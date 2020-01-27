Elazığ depreminin ardından hedef alınan Kızılay'dan yazılı açıklama

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Elazığ'daki deprem sonrası Kızılay'a bağış paylaşımı sonrası bazı çevreler Kızılay'ı hedef aldı. Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Kızılay'a karşı yürütülen bu karalama kampanyasına Kızılay Yönetim Kurulu yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Kızılay Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan yapılan açıklama şöyle:

Kızılay Yönetim Kurulu olarak, Kızılayımızın bir süredir bazı çevreler tarafından hedef alındığını üzülerek görüyoruz. Kızılay’ın sahada yaptığı işlere diyecek sözü olmayanlar, iftira ve yakıştırmalarla Kızılayımızın insanlık namına milletimiz adına yaptığı işleri örtmek, milli değerimizi toplum nezdinde itibarsızlaştırmak için sinsice çalışmaktadırlar. Özellikle bu saldırıların toplumun Kızılay’a en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde olması da ayrıca dikkatlerimizden kaçmıyor. Kızılay ya ordumuz sınır ötesi bir harekata başladığında, ya bir afetin ardından, ya da bir terör saldırısının ardından aynı çevreler tarafından hedef alınarak kendisinden beklenen hizmeti yapması engellenmeye çalışılıyor. Son olarak Elazığ depreminin ardından yapılan saldırı gibi.

OYNAT 00:48 Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz şehitlerine videolu anma Türk Kızılayı resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyen aziz şehitlerimizin anısına hazırladığı özel bir video paylaştı. BiP'te paylaş

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Kerem Kınık’ı hedef seçtiler

Kızılay bu milletin kuvvetidir. Yani Kuvayi Milliye’dir. Tamamen gönüllüler tarafından kurulmuş, 151 yıldır milletimizin karşı karşıya kaldığı her badirede olması gereken yerde, milletin yanında yerini almış bir buçuk asırlık çınardır.

Kızılay’ın milletimizin kalbindeki yerini bilenler ve ne yaparlarsa yapsınlar bu yeri değiştiremeyecek olanlar, kendilerine hedef olarak Kızılay Genel Başkanı, değerli arkadaşımız Dr. Kerem Kınık’ı hedef seçmişlerdir.

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GÜNDEM Tek yürek olduk kenetlendik

Genel Başkanımızın yanındayız





Bizler Kızılay Genel Başkanı’nın tamamen gönüllü olarak, gece gündüz demeden, gerek afet gerek çatışma bölgelerinde kendi canını hiçe sayarak görev yaptığına şahidiz. Kerem Kınık, kendisini insani yardım alanına adamış, bu konuda ülkemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden biridir ve bu yanıyla da Kızılay için büyük bir şanstır. O’nun liderliğinde Kızılay dünyanın en büyük ve saygın yardım kuruluşlarından biri haline gelmiş, ay yıldızlı bayrağımızla Kızılay hilali dünyanın dört bir yanında gururla dalgalanır olmuştur. Kanımızca gerek Genel Başkanımızın gerekse Kızılayımızın hedef alınması da bundandır.

Yönetim Kurulu olarak sonuna kadar Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.