Gündem Elazığ depreminin ardından hedef alınan Kızılaydan yazılı açıklama
ANKARA

Elazığ depreminin ardından hedef alınan Kızılay'dan yazılı açıklama

Kızılay Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Elazığ'daki depremin ardından hedef alınmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sınır ötesi harekatlar başladığında, ya bir afetin ardından, ya da bir terör saldırısının ardından aynı çevreler tarafından Kızılay'ın hedef alındığının altı çizilen açıklamada Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın hedef seçilmesinin nedenine değinerek "Yönetim Kurulu olarak sonuna kadar Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesinde.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesinde.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Elazığ'daki deprem sonrası Kızılay'a bağış paylaşımı sonrası bazı çevreler Kızılay'ı hedef aldı. Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Kızılay'a karşı yürütülen bu karalama kampanyasına Kızılay Yönetim Kurulu yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Kızılay Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan yapılan açıklama şöyle:
Kızılay Yönetim Kurulu olarak, Kızılayımızın bir süredir bazı çevreler tarafından hedef alındığını üzülerek görüyoruz. Kızılay’ın sahada yaptığı işlere diyecek sözü olmayanlar, iftira ve yakıştırmalarla Kızılayımızın insanlık namına milletimiz adına yaptığı işleri örtmek, milli değerimizi toplum nezdinde itibarsızlaştırmak için sinsice çalışmaktadırlar. Özellikle bu saldırıların toplumun Kızılay’a en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde olması da ayrıca dikkatlerimizden kaçmıyor. Kızılay ya ordumuz sınır ötesi bir harekata başladığında, ya bir afetin ardından, ya da bir terör saldırısının ardından aynı çevreler tarafından hedef alınarak kendisinden beklenen hizmeti yapması engellenmeye çalışılıyor. Son olarak Elazığ depreminin ardından yapılan saldırı gibi.

Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz şehitlerine videolu anma
OYNAT 00:48
Türk Kızılayı'ndan 15 Temmuz şehitlerine videolu anma
Türk Kızılayı resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyen aziz şehitlerimizin anısına hazırladığı özel bir video paylaştı.

Kerem Kınık’ı hedef seçtiler

Kızılay bu milletin kuvvetidir. Yani Kuvayi Milliye’dir. Tamamen gönüllüler tarafından kurulmuş, 151 yıldır milletimizin karşı karşıya kaldığı her badirede olması gereken yerde, milletin yanında yerini almış bir buçuk asırlık çınardır.

Kızılay’ın milletimizin kalbindeki yerini bilenler ve ne yaparlarsa yapsınlar bu yeri değiştiremeyecek olanlar, kendilerine hedef olarak Kızılay Genel Başkanı, değerli arkadaşımız Dr. Kerem Kınık’ı hedef seçmişlerdir.

Tek yürek olduk kenetlendik
GÜNDEM
Tek yürek olduk kenetlendik
Genel Başkanımızın yanındayız


Bizler Kızılay Genel Başkanı’nın tamamen gönüllü olarak, gece gündüz demeden, gerek afet gerek çatışma bölgelerinde kendi canını hiçe sayarak görev yaptığına şahidiz. Kerem Kınık, kendisini insani yardım alanına adamış, bu konuda ülkemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden biridir ve bu yanıyla da Kızılay için büyük bir şanstır. O’nun liderliğinde Kızılay dünyanın en büyük ve saygın yardım kuruluşlarından biri haline gelmiş, ay yıldızlı bayrağımızla Kızılay hilali dünyanın dört bir yanında gururla dalgalanır olmuştur. Kanımızca gerek Genel Başkanımızın gerekse Kızılayımızın hedef alınması da bundandır.

Yönetim Kurulu olarak sonuna kadar Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

İlk tetkik sonuçları belli oldu

İlk tetkik sonuçları belli oldu

​12 kişi 'coronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Hayırseverlere teşekkür

Hayırseverlere teşekkür

Cumhurbaşkanı, ​Twitter hesabından şükranlarını ifade etti.
Mahmuta vatandaşlık müjdesi

Mahmut'a
vatandaşlık müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizzat açıkladı.
Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs açıklaması

Bakan ​Koca, Aksaray'daki olayın detaylarını paylaştı.
Hafter'in ateşkes <br>diye bir derdi yok

Hafter'in ateşkes
diye bir derdi yok

​Erdoğan, Berlin sürecine katılan ülkelere seslendi.
Dışişleri'nden <br>Çin uyarısı

Dışişleri'nden
Çin uyarısı

"​Zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmeyin."

İki il için özel talimat

İki il için özel talimat

​10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.

Kahramanlar Elazığ'a veda etti

Kahramanlar Elazığ'a veda etti

​Enkazda kimse kalmadı, çalışmalar sona erdi.
Görüntüler inanılmaz

Görüntüler inanılmaz

​Sivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyor.
AFAD Başkanı açıkladı

AFAD Başkanı açıkladı

​Enkaz altındaki son vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı.
30 bin ton dağıtılacak

30 bin ton dağıtılacak

​Bakan talimat verdi, AFAD duyurdu.
Ankara'da deprem

Ankara'da deprem

​Merkez üssü Akyurt'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Paralar saat 18.00'de hesapta

Paralar saat 18.00'de hesapta

​Elazığ ve Malatya'da tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak.
Beni neden bırakıyorsun

Beni neden bırakıyorsun

Depremde babasının elinden kayan Ömer'in son sözleri kahretti.
Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Afganistan'da yolcu uçağı düştü

​83 kişiyi taşıyan uçak Gazni'den Kabil'e gidiyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.