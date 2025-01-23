24 Ocak 2020’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti. Depremde 37'si Elazığ'da, 4'ü Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla hasar tespit çalışmaları 21 günde tamamlandı ve sağlam konutların inşası başladı.

Elazığ’a 21 bin 303 konut, bin 100 iş yeri ve 3 bin 575 köy evi olmak üzere depreme dayanıklı 25 bin 978 konut/iş yeri inşa edildi. Elazığ depreminden etkilenen Malatya’da da 4 bin 426 konut, 204 iş yeri ve bin 855 köy evi olmak üzere 6 bin 485 konut/iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.