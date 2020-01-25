Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresi 30 Nisan'a uzatıldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşanan deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da iş yeri ve işverenlerin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Haber Merkezi 25 Ocak 2020, 21:19 Son Güncelleme: 25 Ocak 2020, 21:27 AA