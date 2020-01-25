Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde depremde 43 kişi kurtarıldı: 3 binada arama kurtarma devam ediyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

Depremde Elazığ'da 18, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 binanın yıkıldığı; toplamda 43 kişinin de enkaz altından sağ kurtarıldığı bildirildi.

AFAD'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI

AFAD depreme ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgileri sürekli olarak yeniliyor. Saat 16.00 itibarıyla yapılan son açıklamaya göre Elazığ'da 843, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 43, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 63 olmak üzere toplamda 1243 kişi hastanelere başvurdu. Bunların arasında korku ve paniğe kapılarak hastaneye gidenler de var. 382 yaralıdan 128'inin ise hastanede tedavileri devam ediyor. 34'ünün tedavisi yoğun bakımda devam eden hastalardan durumu kritik olan yok.

HASAR TESPİT DURUMU

Öte yandan AFAD açıklamasında hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgiler de verildi. Buna göre; 81 ağır hasarlı, 53 az hasarlı ve 30 (5 Elazığ, 25 Malatya) yıkık bina tespit edildi.

Kurtarma çalışmaları Elazığ'da 3 binada devam ediyor.

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