Elazığ haberleri... Kavurma arası uyuşturucu polise takıldı Elazığ'da yoğurt kovalarında kavurma ile zulalanmış 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi Elazığ polisinin yaptığı çalışmada bir ticari taksinin bagajında yoğurt kovalarında kavurma ile zulalanan 4 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi, biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi 25 Kasım 2019, 11:06 Son Güncelleme: 25 Kasım 2019, 11:14 İHA