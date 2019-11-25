Gündem Elazığda yoğurt kovalarında kavurma ile zulalanmış 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Elazığ haberleri... Kavurma arası uyuşturucu polise takıldı

Elazığ'da yoğurt kovalarında kavurma ile zulalanmış 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada bir ticari taksinin bagajında yoğurt kovalarında kavurma ile zulalanan 4 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi, biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Kovaların içinde kavurma ile zulalanmış 4 paket halinde 4 kilo 250 gram toz esrar çıktı.
Kovaların içinde kavurma ile zulalanmış 4 paket halinde 4 kilo 250 gram toz esrar çıktı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bingöl yolu uygulama noktasında polislerin şüpheli gördüğü ticari bir taksi narkotik köpeği Nina ile arama yapıldı.

Operasyonda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki arkadaşına götürdüğü dönerden çıktı
GÜNDEM
Gözaltındaki arkadaşına götürdüğü dönerden çıktı

Köpeğin bagajda bulunan yoğur kovalarına tepki vermesi üzerine ekipler detaylı arama gerçekleştirdi. Detaylı aramada kovaların içinde kavurma ile zulalanmış 4 paket halinde 4 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

Polisler, şüpheli gördüğü ticari bir takside narkotik köpeği Nina ile arama yaptı.

Döner dürümden uyuşturucu çıktı
GÜNDEM
Döner dürümden uyuşturucu çıktı

Araçta bulunan şüphelilerden sürücü S.Ü. ve kadın olduğu öğrenilen A.B. gözaltına alındı.

Emniyette "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan ifadesi alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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