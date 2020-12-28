Gündem Elazığdaki 5,3lük depremde pencereden atlayan genç Gözümü açtığımda hastanedeydim
ELAZİĞ

Elazığ'daki 5,3'lük depremde pencereden atlayan genç: Gözümü açtığımda hastanedeydim

Elazığ'da 5,3 şiddetinde meydana gelen depremde paniğe kapılıp ikinci kattaki dairenin penceresinden atlayan Kadir Yıldız, yaşadıklarını anlattı. Deprem anında telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Yıldız, "

Panikleyip kendimi attım. Çok korktum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Sadece kolumda çatlak var, ayaklarım sağlam" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kadir Yıldız
Kadir Yıldız

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan olayda, kuzenlerini ziyarete giden Kadir Yıldız, cep telefonuyla konuştuğu sırada meydana gelen depremde panikleyip, pencereden aşağı atladı.

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Elazığlı vatandaş deprem sırasında korkudan pencereden atladı

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Yıldız, önce giriş kattaki büfenin brandasına çarptı sonra da hızla zemine düştü. Yaralanan genç, çevredekiler tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

"Gözümü açtığımda hastanedeydim"

Hastanede tedavisi süren Yıldız, yaşadıklarını anlattı. Düşmesinin etkisiyle kolunda çatlak oluştuğunu söyleyen Yıldız, "Depremin meydana geldiği sırada cep telefonuyla konuşuyordum. Panikleyip 2'nci kattan kendimi attım. Çok korktum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Şu an çok şükür durumum iyi. Sadece kolumda çatlak var, ayaklarım sağlam. İnşallah geçer. Vali bey de ziyaretime geldi, çok teşekkür ederim" dedi.

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