Elazığ'daki depremin kahramanları: Arama kurtarma ve sağlık ekipleri

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, enkazlarda yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu, 45 kişiyi canlı çıkarmayı başardı.

AFAD, Kızılay başta olmak üzere devletin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşları, saatler içinde organize olup afet bölgesinde çok kritik görevlerde yer aldı.

Peki, Türkiye'de hangi kurumlarda arama-kurtarma ekipleri olası bir krizde rol üstlenebiliyor?

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

AFAD, afet ve acil durumlarda tek yetkili devlet kurumu olup, afet veya acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ile ilgili diğer bakanlıklarla gerektiği durumlarda sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde koordineli olarak faaliyetlerini yürütüyor. Başkanlık, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), mevcut hiyerarşik yapısı ve eğitimli personeli ile bütün birliklerini ihtiyaç halinde her türlü arama ve kurtarma faaliyetinde etkin ve koordineli bir şekilde kullanabilecek imkan ve kabiliyete sahip.

Özellikle arama ve kurtarmaya yönelik TSK bünyesindeki birlikleri Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (DAK) ve Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri JAK Timleri; kayak pistlerinde emniyet ve asayiş amaçlı devriye, arama ve kurtarma faaliyetleri, hasta ve yaralıları tahliye etme, dağlık ve ormanlık bölgelerde önleyici kolluk ile gerektiğinde suça el koyma görevlerini icra etmek maksadıyla 1998 yılında kuruldu.

Emniyette arama kurtarma birimi kuruldu: 2 bin polise eğitim veriliyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma çalışmalarından çok bölgenin emniyete alınması, asayişin sağlanması, enkaz alanlarında yağmanın önlenmesi, arama ve kurtarma personelinin güvenliklerinin sağlanması, afet bölgesine ulaşımı kolaylaştıracak trafik önlemlerinin alınması, önemli devlet dairelerinin ve arşivlerinin korunması, tarihi ve kültürel alanların korunması gibi görevleri üstleniyor.

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İTFAİYE TEŞKİLATI

İtfaiye teşkilatının yangınla mücadele çalışmalarında temel prensipleri arasında, hayat kurtarmak, maddi hasarın önlenmesi ve çevrenin korunması var.

Yangınla mücadelenin yolları; önlemek, korunmak, kurtarmak, malların korunması ve yangının kontrolüdür. Daha sonra yangını söndürmek, ortamı havalandırmak, çevrenin bakımı ve onarımı gelmektedir. Arama ve kurtarma önceliklidir.

Bu görevleri yanında, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi teknik kurtarma gerektiren olaylara da müdahale edilmekte. Arazide, su üstü ve su altında arama ve kurtarma çalışmaları yapmakta ve gerektiğinde ilk yardım hizmeti vermektedir. İtfaiye teşkilatı çalışanlarına eğitim, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi tarafından veriliyor.

KIZILAY

Kızılay’ın görevleri, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna istinaden hazırlanan 88/12777 sayılı “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerince belirlendi. Buna göre başlıca görevleri; acil barınma, acil beslenme, acil yardım desteği, kan ve kan ürünleri, kısmi acil sağlık ve psikososyal destek konularında faaliyet gösteriyor.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

09 Temmuz 1982 tarihinde 2692 sayılı kanun kabul edilmiş ve 13 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu. Bu değişiklik ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olan Jandarma Deniz Bölge Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilmiş ve Sahil Güvenlik Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz Komutanlıkları adını almıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 01 Eylül 1982 tarihinden itibaren fiilen göreve başlamış ancak 2692 sayılı kanunun birinci geçici madde hükmüne göre 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olarak görev yapması kabul edilmişti. 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun, Marmara ve Boğazların sorumluluğunu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na vermesi sonucunda, görevlerin en etkin şekilde yapılabilmesi maksadıyla kuruluş yapısına bir ana-ast komutanlık eklenerek Ekim 1982 ayında “Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı” kurulmuştu.

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09 Temmuz 1982 tarihinde 2692 sayılı kanun kabul edilmiş ve 13 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu. Bu değişiklik ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olan Jandarma Deniz Bölge Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilmiş ve Sahil Güvenlik Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz Komutanlıkları adını almıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 01 Eylül 1982 tarihinden itibaren fiilen göreve başlamış ancak 2692 sayılı kanunun birinci geçici madde hükmüne göre 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olarak görev yapması kabul edilmişti. 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun, Marmara ve Boğazların sorumluluğunu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na vermesi sonucunda, görevlerin en etkin şekilde yapılabilmesi maksadıyla kuruluş yapısına bir ana-ast komutanlık eklenerek Ekim 1982 ayında “Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı” kurulmuştu.

ARAMA KURTARMA DERNEĞİ (AKUT)

1994 senesinde Bolkar Dağları’nda kaybolan 2 üniversite öğrencisinin 14 gün arandığı ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarının akabinde, dağları iyi bilen fakat arama kurtarma konusunda bilgileri sınırlı olan bir grup dağcı bir araya gelerek 1995 senesinde AKUT’u kurmuştu. Dernek 14 Mart 1996 yılında “AKUT Arama Kurtarma Derneği” adı altında resmi kuruluşunu tamamlamıştı. 1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama Kurtarma Danışmanlık Grubu Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG)’ın üyesi olan AKUT, INSARAG standartlarına göre sınıflandırılmış orta seviye ekiptir ve bugün ülke genelinde 36 ekip ile halen hizmet vermekte.

UMKE Gönüllüsü sağlık personeli Emine Kuştepe'nin enkaz altındaki vatandaşla yaptığı görüşme hafızalara kazındı.

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE)

UMKE ulusal ve uluslararası her türlü afet ve olağandışı durumlarda afetzedelere medikal kurtarma yapmak amacıyla kurulmuş özel donanım ve özel eğitimlere sahip, tamamı sağlık çalışanlarından oluşan ekiplerdir. UMKE’nin diğer kurtarma ekiplerinden farkı, personelinin sağlık çalışanlarından oluşması, resmi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan yönergeye esas olarak çalışması ancak tamamen gönüllülük esasına dayanmasıdır.

İNSANİ YARDIM VAKFI (İHH)

İHH Arama Kurtarma ekipleri, bugüne kadar dünyanın birçok yerinde meydana gelen olağanüstü durumlar için Türkiye’den yola çıktı. İHH arama kurtarma ekiplerin önceliği her zaman olayı ve bölgeyi hızlı bir şekilde inceleyip merkeze rapor sunmak oldu. Anlık raporlara göre projeler hazırlandı, mağdurların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıldı. 2019 yılı içerisinde İHH Arama Kurtarma ekipleri, 31 farklı faaliyete bin 905 gönüllüsüyle birlikte aktif katılım sağlayarak yılı tamamladı.

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