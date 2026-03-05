Elektrikli soba faciası: Evde yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Mağralı Mahallesi 43081 Sokak’ta bulunan 3 katlı müstakil binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde tek başına yaşayan 53 yaşındaki Tuncay Zengin’in ikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.